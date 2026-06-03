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Κουκουλοφόροι με πιστόλι απείλησαν τον Νεόφυτο Νεοφύτου να «κάνει πίσω στον αφθώδη» - Θα πάει ακόμα πιο μπροστά, απαντά ο ίδιος (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Φωνής των Κτηνοτρόφων, δύο μοτοσικλέτες με τρεις επιβαίνοντες τον ανέκοψαν στον δρόμο Δελίκηπου–Λυθροδόντα, με έναν από τους δράστες να τον απειλεί με πιστόλι.

Δεν κάνει πίσω και θα «πάει ακόμα πιο μπροστά», δηλώνει ο πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, μετά το σοβαρό περιστατικό απειλής με όπλο που, όπως καταγγέλλει, σημειώθηκε εναντίον του αργά χθες το βράδυ στον δρόμο Δελίκηπου–Λυθροδόντα και διερευνάται από την Αστυνομία.

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Ο κ. Νεοφύτου είπε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ότι ενώ οδηγούσε το όχημά του, δύο μοτοσικλέτες με τρεις επιβαίνοντες του ανέκοψαν την πορεία, με τον έναν από τους δράστες, όπως υποστηρίζει, να τον σημαδεύει με πιστόλι στο κεφάλι και να τον απειλεί. Ο κ. Νεοφύτου υποστηρίζει ότι ο άνδρας που τον απείλησε με το όπλο ήταν Κύπριος πάντως.

Σύμφωνα με την καταγγελία που διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, ο 43χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε αιφνιδιαστική ανακοπή της πορείας του από δύο μοτοσικλέτες, ενώ προκάλεσαν και ζημιές στον μπροστινό ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του.

Ο κ. Νεοφύτου περιέγραψε ότι οι δράστες φορούσαν μαύρες κουκούλες και δεν τους αναγνώρισε, ενώ έκανε λόγο για απειλές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι άγνωστοι του είπαν ότι «την επόμενη φορά αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει», με τον κ. Νεοφύτου να αναφέρει ότι δεν μπορεί να συνδέσει το περιστατικό με συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας ότι το θέμα του αφθώδους πυρετού είναι ιδιαίτερα σύνθετο και ευρύ.

«Δεν μπορώ να το συνδέσω με κάτι ευρύτερα όσον αφορά τον αφθώδη, είναι πολύ μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάποιοι επηρεάζονται προς όφελος, κάποιοι προς ζημιά, τώρα προς τα πού δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω».

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Ακούστε την παρέμβαση του Νεόφυτου Νεοφύτου στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

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ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

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