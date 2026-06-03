Σε εκκρεμότητα η μετονομασία της οδού «Κεμάλ Ατατούρκ» – Αναμένει απάντηση από το ΥΠΕΞ ο Δήμος Πάφου

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ο Δήμος Πάφου σχετικά με την πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετονομασία της οδού «Κεμάλ Ατατούρκ» στον Μούτταλο.

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Σε δηλώσεις της στο "Π", η Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πάφου, Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδη, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκε, καθώς διαθέτει αρμόδια υπηρεσία που ασχολείται με το Κυπριακό. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Πάφου, προκειμένου να ενεργήσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, έκρινε δεοντολογικά ορθό να ενημερώσει το Υπουργείο και να ζητήσει τη θέση του επί του ζητήματος.

Η κ. Ρούτη σημείωσε ότι η σχετική ανάρτηση της δημοτικής συμβούλου του ΔΗΣΥ Πάφου, Νίνας Γκαρακλίδου, είχε προηγηθεί του εορτασμού της Γενοκτονίας των Ποντίων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη οδός αποτελεί έναν μεγάλο δρόμο που βρίσκεται εντός της προσφυγικής συνοικίας του Μούτταλου, ενώ το πρόσωπο του Κεμάλ Ατατούρκ θεωρείται ιστορικός ηγέτης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. «Θέλαμε κατευθυντήριες οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για το ποια είναι η ενδεδειγμένη διαχείριση του ζητήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Ρούτη πρόσθεσε ότι αρχικά ο Δήμος Πάφου είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη οδό, εξήγησε ότι ξεκινά από την κεντρική πλατεία του Μούτταλου και καταλήγει στην Πάφο.

Όπως είπε, το νέο όνομα που ενδεχομένως θα δοθεί στον δρόμο θα εξεταστεί από ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό και η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο ονοματοδοσίας οδών. Σημειώνεται ότι η διαδικασία που αφορά τη μετονομασία της οδού «Κεμάλ Ατατούρκ» στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία του Μούτταλου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αφαίρεση της υφιστάμενης ονομασίας.