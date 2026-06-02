Μετονομασία οδού Ατατούρκ στον Μούτταλο: Δύο Υπουργεία «νίπτουν τας χείρας τους» και «δείχνουν» τον Δήμο Πάφου

Ως «μπαλάκι» που μεταφέρεται μεταξύ υπηρεσιών φαίνεται να εξελίσσεται το ζήτημα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία Μούτταλος στην Πάφο, καθώς, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης για αφαίρεση της υφιστάμενης ονομασίας, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία επιλογής νέου ονόματος, με την κρατική μηχανή και την τοπική αυτοδιοίκηση να επιδίδονται σε ένα γαϊτανάκι μετάθεσης ευθυνών για το θέμα.

Στάσιμη η μετονομασία της οδού «Κεμάλ Ατατούρκ» στον Μούτταλο, αναμένεται καθοδήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το θέμα δεν αφορά μόνο ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά αγγίζει και ευαίσθητες πτυχές του Κυπριακού, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε πριν το 1974 τουρκοκυπριακή γειτονιά και η ονομασία της οδού συνδέεται με τον ηγέτη της Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ. Η συζήτηση που άνοιξε γύρω από τη μετονομασία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό, καθώς ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια τέτοια απόφαση στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στο ευρύτερο κλίμα γύρω από το Κυπριακό.

Δεν συζητήθηκε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, το θέμα δεν έχει επανέλθει προς συζήτηση στο Σώμα, ενώ δεν έχει κατατεθεί επίσημα οποιαδήποτε πρόταση για τη νέα ονομασία του δρόμου.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί προσωπική άποψη που φέρεται να διατυπώθηκε ανεπίσημα εκτός των θεσμικών διαδικασιών, χωρίς να λάβει μορφή επίσημης εισήγησης.

Πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι ο Δήμος Πάφου απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας καθοδήγηση ως προς το θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο που διέπει τη λήψη απόφασης για νέα ονομασία. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει με σαφήνεια τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε νέα απόφαση.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών

Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδια πηγή ξεκαθάρισε στον «Π» ότι η ονοματοδοσία οδών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής αρχής και όχι του Υπουργείου.

Όπως αναφέρθηκε, μέχρι και σήμερα, 2 Ιουνίου, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε σχετική επιστολή του Δήμου Πάφου να έχει παραληφθεί από το Υπουργείο.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η εμπλοκή του Υπουργείου σε τέτοιες περιπτώσεις περιορίζεται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, όταν αρμόδια επιτροπή εξετάζει την εγκυρότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης ονομασίας.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι τον περασμένο Απρίλιο το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε επιστολή από εκπρόσωπο του ΕΛΑΜ Ξυλοφάγου σχετικά με το θέμα της οδού Ατατούρκ, την οποία διαβίβασε στον Δήμο Πάφου για τους δικούς του χειρισμούς.

Ξεκάθαρη απόσταση από το Υπουργείο Εξωτερικών

Αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ερώτημα που έθεσε ο «Π», ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν έχει απολύτως καμία δικαιοδοσία.

Η ίδια πηγή παρέπεμψε σε ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΥΠΕΞ δεν πρόκειται να εμπλακεί σε μια διαδικασία που αφορά εσωτερικές διοικητικές αποφάσεις.