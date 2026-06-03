Ποινική διερεύνηση για δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media για υπόθεση «Σάντη» – Η Αστυνομία δεν διευκρινίζει αν αφορά τον Μακάριο Δρουσιώτη

Έχουμε οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης.

Κληθείς να διευκρινίσει ποια αδικήματα αφορούν οι οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι η Αστυνομία ξεκινά διερεύνηση εναντίον εκείνων που κατασκεύασαν, δημοσίευσαν και διέδωσαν τα επίμαχα μηνύματα. Πρόσθεσε ότι η ποινική διερεύνηση αφορά επίσης δηλώσεις και αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ακολούθως τόνισε ότι «τα πρόσωπα που πρέπει να ανακριθούν έχουν ήδη ενημερωθεί».

Ωστόσο απέφυγε να επαληθεύσει ή να διαψεύσει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που διερευνώνται για διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση «Σάντη».