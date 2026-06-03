Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Ο Βανς και ο Ρούμπιο μαζί το 2028 θα ήταν αήττητοι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ποινική διερεύνηση για δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media για υπόθεση «Σάντη» – Η Αστυνομία δεν διευκρινίζει αν αφορά τον Μακάριο Δρουσιώτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οδηγίες Νομικής Υπηρεσίας για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

 

Σχετικά άρθρα:

Έχουμε οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης.

Κληθείς να διευκρινίσει ποια αδικήματα αφορούν οι οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι η Αστυνομία ξεκινά διερεύνηση εναντίον εκείνων που κατασκεύασαν, δημοσίευσαν και διέδωσαν τα επίμαχα μηνύματα. Πρόσθεσε ότι η ποινική διερεύνηση αφορά επίσης δηλώσεις και αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ακολούθως τόνισε ότι «τα πρόσωπα που πρέπει να ανακριθούν έχουν ήδη ενημερωθεί».

Ωστόσο απέφυγε να επαληθεύσει ή να διαψεύσει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που διερευνώνται για διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση «Σάντη».

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑμακάριος δρουσιώτηςΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα