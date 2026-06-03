Χειροπέδες σε 40χρονο στην Πάφο – Εντοπίστηκαν κλοπιμαία από διαρρήξεις κατοικιών

Στη σύλληψη 40χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σε σχέση με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων, κλοπών και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής από κατοικία, η οποία καταγγέλθηκε στις 16/3/2026 στο ΤΑΕ Πάφου, λήφθηκε πληροφορία εναντίον του 40χρονου. Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα στην οικία του υπόπτου στις 21/3/2026, όπου εντόπισαν διάφορα αντικείμενα, κάποια εκ των οποίων, αναγνωρίστηκαν ως κλοπιμαία περιουσία από διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών.

Χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο στην βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών, και άλλα αντικείμενα για τα οποία ο ύποπτος δεν έδωσε επαρκής εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο 40χρονος, τέθηκε υπό κράτηση και παρουσιάστηκε σήμερα, ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για περίοδο οκτώ μερών.