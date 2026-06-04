Θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο YEP Summit 2026 ο Άρι Χαπεσιάν

Στο πρόγραμμα Young Elected Politicians (YEP) Summit 2026 της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει ο Άρι Χαπεσιάν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος .

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χαπεσιάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό δίκτυο νέων αιρετών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία εκπροσώπησης της Κύπρου στις Βρυξέλλες, ανταλλαγής εμπειριών με νέους πολιτικούς από άλλα κράτη μέλη και συμβολής στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα Νέων Εκλεγμένων Πολιτικών (Young Elected Politicians – YEP Summit) 2026 της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.