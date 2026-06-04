Θα ψηφίσει η Άμεση Δημοκρατία τον άνθρωπο που την παρουσίαζε ως «κόμμα κακοποιών»;

Σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα η Άμεση Δημοκρατία να στηρίξει την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής. Εάν το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου λάβει αυτή την απόφαση τότε θα τεθεί θέμα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας. Προεκλογικά ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατηγορούσε την Άμεση Δημοκρατία ότι φιλοξενεί στα ψηφοδέλτια της άτομα με ποινικές υποθέσεις. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είχε στείλει επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο τέλος εκτέθηκε δημόσια μια κοπέλα για μια πράξη που έκανε πριν κάμποσα χρόνια ενώ υπήρξε ψίθυρος για ένα από τους σημερινούς βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας. Ο Φειδίας Παναγιώτου υποστήριξε τότε την 29χρονη υποψήφια, η οποία αποφάσισε να αποσυρθεί μετά τις κατηγορίες του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο ευρωβουλευτής δεν πούλησε τα άτομα που στάθηκαν δίπλα του, λέγοντας «ότι δεν πρέπει να κρίνουμε ισόβια τους ανθρώπους για λάθη του παρελθόντος». Αλήθεια πως θα νιώσουν αυτά τα άτομα εάν σήμερα το κόμμα του Φειδία αποφασίσει να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Θα στηρίξει το πρόσωπο που στην προεκλογική εκστρατεία παρουσίαζε την Άμεση Δημοκρατία ως κόμμα κακοποιών;

Αναλυτής