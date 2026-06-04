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| Οικονομία

ΧΑΚ: Σε τρία γραφεία ο όγκος συναλλαγών €116 εκατ. το πεντάμηνο 2026

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ το πεντάμηνο του 2026 απορροφούν η Cisco, Mega Equity και η Argus Stockbrokers

Τρία χρηματιστηριακά γραφεία απορροφούν το 67% του όγκου συναλλαγών στο ΧΑΚ το πεντάμηνο του 2026 που ανήλθε στα €115,7 εκατ.

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ το πεντάμηνο του 2026 απορροφούν η Cisco, Mega Equity και η Argus Stockbrokers.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς που κατείχαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου οι ΕΠΕΥ τα οποία ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για όλες τις συναλλαγές που έγιναν (συμπεριλαμβανομένων των προσυμφωνημένων πακέτων) με ποσοστό 28,68%.

Η αθροιστική αξία των μετοχών που χειρίστηκε το γραφείο της Cisco ανερχόταν σε €33,2 εκατ. περίπου.

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Mega Equityμε ποσοστό 22,17% και στην τρίτη η Argus Stockbrokers  με 16,18%.

Μερίδια 9,58% και 8,02% αντίστοιχα, είχαν επίσης η Eurobank EFG Equities  και Atlantic Securities και ακολουθούν η  Alpha Finance με 6,41%, η Prochoice με 4,85%.

 

 

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