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Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του στη θάλασσα (βίντεο - φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μία τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6, στο λιμάνι του Πειραιά, με έναν οδηγό ταξί να ανασύρεται νεκρός από τη θάλασσα.

Μία τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6, στο λιμάνι του Πειραιά, με έναν οδηγό ταξί να ανασύρεται νεκρός από τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας έπεσε με το ταξί του στη θάλασσα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη Ε4 του λιμανιού, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα σκάφος και στελέχη του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα.

Η σορός του οδηγού ταξί, που ανασύρθηκε από δύτες, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο:

 

Πηγή: Thetoc.gr, iefimerida.gr

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