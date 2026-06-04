Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του στη θάλασσα (βίντεο - φώτος)

Μία τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6, στο λιμάνι του Πειραιά, με έναν οδηγό ταξί να ανασύρεται νεκρός από τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας έπεσε με το ταξί του στη θάλασσα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη Ε4 του λιμανιού, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα σκάφος και στελέχη του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα.

Η σορός του οδηγού ταξί, που ανασύρθηκε από δύτες, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο:

Πηγή: Thetoc.gr, iefimerida.gr