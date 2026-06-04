Θέλεις να εργαστείς στις κατασκηνώσεις του ΥΠΑΝ; Όλες οι πληροφορίες

Η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) δέχεται αιτήσεις από το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης και φοιτητές/φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων, για υπηρεσία στις Κατασκηνώσεις που οργανώνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026.

1. Κατασκηνωτικές σειρές, ημερομηνίες διεξαγωγής, επαρχίες προέλευσης παιδιών

Θα λειτουργήσουν έξι σειρές, για παιδιά Ε΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, ως ακολούθως:

Σειρά

Ημερομηνίες

Επαρχίες προέλευσης παιδιών

Α*

5 Ιουλίου - 12 Ιουλίου 2026

Λευκωσία

Β*

12 Ιουλίου - 19 Ιουλίου 2026

Λευκωσία

Γ*

19 Ιουλίου - 26 Ιουλίου 2026

Πάφος

Δ

26 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2026

Πάφος, Λευκωσία και Λάρνακα-Αμμόχωστος

Ε

2 Αυγούστου - 9 Αυγούστου 2026

Λεμεσός και Λάρνακα-Αμμόχωστος

Στ

9 Αυγούστου - 16 Αυγούστου 2026

Λεμεσός και Λάρνακα-Αμμόχωστος

Ζ

16 Αυγούστου – 23 Αυγούστου 2026

Λεμεσός και Λάρνακα-Αμμόχωστος

* Στις πρώτες τρεις κατασκηνωτικές σειρές θα φιλοξενούνται παράλληλα και παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης από το εξωτερικό (Ουκρανία, Ιεροσόλυμα)

2. Στελέχωση – κριτήρια επιλογής

Η στελέχωση των κατασκηνωτικών σειρών θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτικούς δημοτικής, προδημοτικής, ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και με φοιτητές/φοιτήτριες που θα προσφέρουν υπηρεσίες ως Βοηθοί Αρχηγοί, Οικονόμοι και Ομαδάρχες/ισσες.

Προτεραιότητα επιλογής θα έχουν οι αιτητές/αιτήτριες με την πιο κάτω σειρά:

(α) Εκπαιδευτικοί δημοτικής/προδημοτικής/ειδικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

(β) Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί δημοτικής/προδημοτικής/ειδικής εκπαίδευσης.

(γ) Φοιτητές/φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων (ανάλογα με το έτος φοίτησής τους).

Προτεραιότητα επιλογής ως Βοηθοί Αρχηγοί και Οικονόμοι θα έχουν οι αιτητές/αιτήτριες εκπαιδευτικοί δημοτικής/προδημοτικής/ειδικής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

(α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία στις Κατασκηνώσεις του ΥΠΑΝ, στην αντίστοιχη θέση και

(β) με τα λιγότερα εξαρτώμενα παιδιά (4-12 χρονών) που είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους στην κατασκήνωση και τη διαθεσιμότητα του χώρου.

Για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες ως ομαδάρχες/ισσες θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους/ες φοιτούν στα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων, ανάλογα με το έτος φοίτησής τους. Οι ομαδάρχες/ομαδάρχισσες δεν δικαιούνται να έχουν εξαρτώμενα άτομα μαζί τους.

· Προηγούμενη πετυχημένη υπηρεσία στις Κατασκηνώσεις του ΥΠΑΝ (ή σε άλλες κατασκηνώσεις) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

· Θα ληφθεί υπόψη η δήλωση προτίμησης για συνοδεία παιδιών και η επαρχία διαμονής, καθώς τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από και προς την Κατασκήνωση. Δεν πληρώνονται οδοιπορικά, εκτός και εάν ζητηθεί η μετακίνηση σε άλλη επαρχία από την Υπηρεσία Κατασκηνώσεων.

3. Άλλες πληροφορίες

Η υπηρεσία του κάθε στελέχους θα είναι για μία σειρά, εκτός εάν οι ανάγκες στελέχωσης της Κατασκήνωσης επιβάλλουν κάποια διαφοροποίηση.

Σε όσους/ες εγκριθούν, και κατά τη φετινή σχολική χρονιά δεν εργάστηκαν σε δημόσια σχολεία είτε ως αντικαταστάτες, είτε ως συμβασιούχοι, είτε στα διάφορα προγράμματα του ΥΠΑΝ, θα ζητηθεί να προσκομίσουν από την αστυνομική διεύθυνση της επαρχίας τους:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και

(β) Πιστοποιητικό μη Διάπραξης Σεξουαλικών Αδικημάτων σε Βάρος Παιδιών, σύμφωνα με το Άρθρο 22(6) του Νόμου 91(Ι)/2014 που διέπει την Πρόσληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Σε όσους/ες επιλεγούν για να υπηρετήσουν, θα προσφερθεί διαμονή, διατροφή και ημερήσιο φιλοδώρημα/επίδομα, ανάλογα με τη θέση .

. Οι ομαδάρχες/ισσες έχουν την ευθύνη της συνοδείας των μαθητών/ριών από τις αντίστοιχες επαρχίες στην Κατασκήνωση και αντίστροφα, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων .

. Στα στελέχη θα παραχωρείται άδεια εξόδου από την Κατασκήνωση, μέρα παρά μέρα, μετά το βραδινό φαγητό, με εξαίρεση την πρώτη ημέρα.

4. Φιλοδώρημα/Επίδομα

· Για όσους/ες πληρώνονται μέσω του κρατικού μισθολογίου (μόνιμοι, συμβασιούχοι) το ημερήσιο ύψος του φιλοδωρήματος/επιδόματος ανέρχεται στα €46,20 για τη θέση του ομαδάρχη και στα €56,00 για τη θέση του Βοηθού Αρχηγού και του Οικονόμου και υπόκεινται στη φορολογία και σε όλες τις άλλες αποκοπές που ισχύουν.

· Για όσους/ες δεν πληρώνονται μέσω κρατικού μισθολογίου (αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, φοιτητές), το ημερήσιο ύψος του φιλοδωρήματος/επιδόματος ανέρχεται στα €28,00 για τους ομαδάρχες και στα €33,60 για τους Βοηθούς Αρχηγούς και τους Οικονόμους.

· Όσοι/ες δεν πληρώνονται μέσω του κρατικού μισθολογίου και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση IBAN από το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται.

5. Δηλώσεις συμμετοχής

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσία στην Κατασκήνωση του ΥΠΑΝ στον Πρόδρομο μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://eservices.moec.gov.cy/DraseisYPAN, όπου πρώτα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην ενοποιημένη πλατφόρμα για Συμμετοχή σε Δράσεις του ΥΠΑΝ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 19/6/2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η αποδοχή νέων αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο για το αρχείο τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης». Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να διαφοροποιηθούν μέχρι και την ημερομηνία που θα κλείσει το σύστημα. Το σύστημα δίνει το δικαίωμα στον/στην κάθε αιτητή/αιτήτρια να επιλέξει μέχρι και τρεις κατασκηνωτικές περιόδους. Εάν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε και άλλη/ες περιόδους, μπορείτε να το πράξετε αυτό στο τελευταίο μέρος της αίτησης (Μέρος Ε΄: Επιπρόσθετες πληροφορίες).

6. Πληροφορίες – Διευκρινίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Κατασκηνώσεων στα τηλέφωνα 22800904/5. Μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy.