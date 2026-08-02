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Νύχτα ελέγχων με δέκα συλλήψεις για τροχαία και άλλα αδικήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ναρκωτικά, παράνομη παραμονή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης μεταξύ των αδικημάτων . 31 οδηγοί καταγγέλθηκαν για αλκοόλη

Στη σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Δημοκρατία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κ.ά. προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διεξαγωγής προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, ανακόπηκαν για έλεγχο 684 οχήματα και ελέγχθηκαν 870 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 67 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 389  καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 98 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 206 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 31 καταγγελίες, καθώς και 35 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

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