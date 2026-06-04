Αραδίππου: Εύφλεκτη ύλη εντοπίστηκε στο όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες

Σε κακόβουλη ενέργεια φαίνεται να οφείλεται η φωτιά τα ξημερώματα σε όχημα στην Αραδίππου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία κατά τις εξετάσεις στη σκηνή από μέλη της Δύναμης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη.

Ο 65χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος θα κληθεί για κατάθεση για ν’ αναφέρει εάν έχει συγκεκριμένες υποψίες.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία ανακοίνωσε πως γύρω στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα ιδιοκτησίας 65χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του στην Αραδίππου.

Το εν λόγω όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα δύο οχήματα ιδιοκτησία 66χρονης και 36χρονης.

Η υπόθεση διερευνάται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου.

ΚΥΠΕ