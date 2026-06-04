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Πήγαν σε γάμο και κατέληξαν στο νοσοκομείο - 74 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του τμήματος catering του υποστατικού που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Υγειονομικών Υπηρεσιών για την υπόθεση μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που φέρεται να συνδέεται με γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, μετά την καταγραφή δεκάδων περιστατικών γαστρεντερίτιδας σε καλεσμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά την υποβολή καταγγελίας από το ζευγάρι που τέλεσε τον γάμο. Όπως αναφέρθηκε, περίπου 50 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μετά τη δεξίωση.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, έχουν καταγραφεί συνολικά 74 περιστατικά ασθενών. Στη Λεμεσό εντοπίστηκαν 39 άτομα με συμπτώματα, εκ των οποίων 15 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Στην Πάφο καταγράφηκαν 35 περιστατικά, με τρεις νοσηλείες, ενώ άλλα τρία άτομα νοσηλεύτηκαν στη Λευκωσία.

Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και έχουν συστήσει τρία συνεργεία για τη διαχείριση της υπόθεσης. Το πρώτο λαμβάνει συνεντεύξεις από τα άτομα που επηρεάστηκαν, το δεύτερο διενεργεί επιθεωρήσεις στα υποστατικά εστίασης που συνδέονται με τη γαμήλια δεξίωση και το τρίτο συλλέγει δείγματα τροφίμων και νερού για εργαστηριακό έλεγχο.

Παράλληλα, λόγω του ότι αρκετοί από τους καλεσμένους προέρχονταν από την επαρχία Πάφου, η διερεύνηση επεκτάθηκε και εκεί, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε πρόσθετες συνεντεύξεις και καταγραφή περιστατικών.

Στο μεταξύ, οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του τμήματος catering του υποστατικού που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα διαφωτίσουν κατά πόσο τα περιστατικά συνδέονται με τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν στη συγκεκριμένη δεξίωση.

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