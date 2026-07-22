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Γερμανική μονάδα παραγωγής πυρηνικού καυσίμου έλαβε άδεια να συνεργαστεί με ρωσική Rosatom

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η μονάδα της Framatome στο Λίνγκεν θα παράγει καύσιμα για ρωσικού σχεδιασμού αντιδραστήρες – Το Βερολίνο δηλώνει ότι δεν είχε νομική βάση για να απορρίψει την άδεια

Μία γερμανική μονάδα κατασκευής πυρηνικών καυσίμων έλαβε την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής για την από κοινού παραγωγή καυσίμων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας «Rosatom», γεγονός που υπογραμμίζει ότι ο πυρηνικός τομέας παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένας τομέας που εξαιρείται από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή έδωσε την άδεια στην εταιρεία Advanced Nuclear Fuels που αποτελεί θυγατρική της γαλλικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Framatome, η οποία ανήκει στον όμιλο EDF, να παράγει ράβδους καυσίμων στο Λίνγκεν της Κάτω Σαξονίας για ρωσικούς πυρηνικούς σταθμούς με την Rosatom, ανακοίνωσε σήμερα το ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας.    

Το ομοσπονδιακό Υπουργείο εξέφρασε τη λύπη του για τη συνεργασία αλλά πρόσθεσε ότι η ρυθμιστική αρχή δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανάψει το πράσινο φως.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στην ΕΕ για την επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, αλλά η Γερμανία εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου στο Reuters.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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