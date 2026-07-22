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Ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.

 

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Συνελήφθηττο βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου από αστυνομικούς της Δ.A.O.E. 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Ελλάδα.

Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.

Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει.

Όπως περιέγραψε, όταν επέστρεψαν στο σπίτι άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που τον άφησε στο δάπεδο και αμέσως μετά πήρε χρήματα και λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε.

Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, δολοφονήθηκε το βράδυ της Τρίτης με απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο με τον δράστη να τον αφήνει νεκρό μέσα στο σπίτι και γραφείο που χρησιμοποιούσε στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: cnn.gr

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