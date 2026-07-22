Σταμάτησαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος για σήμερα – Οριακή η κατάσταση και την Πέμπτη, φόβοι για νέες περικοπές

Τερματίστηκαν οι εκ περιτροπής ελεγχόμενες περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος που τέθηκαν σε εφαρμογή παγκύπρια από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), λόγω αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης εξαιτίας ταυτόχρονων βλαβών σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ.

Οι περικοπές άρχισαν στις 6.52 το απόγευμα της Τετάρτης και πραγματοποιήθηκαν ανά ομάδες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με κάθε διακοπή να διαρκεί περίπου 18 με 20 λεπτά.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ, Σταύρος Σταυρινός, είχε αναφέρει ότι «από τις 6.52 το απόγευμα άρχισε η εκ περιτροπής απόρριψη φορτίου λόγω αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης».

Η απόρριψη φορτίου πραγματοποιήθηκε κατά ομάδες, παγκύπρια, εξαιτίας της περιορισμένης διαθέσιμης παραγωγικής ικανότητας και της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, εν μέσω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Παρά τον τερματισμό των περικοπών, ο ΔΣΜΚ είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα εξαιρετικά οριακή την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής, από τις 18.00 έως τις 22.00, τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη.

Η κατάσταση αποδίδεται στις ταυτόχρονες βλάβες που σημειώθηκαν σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Δεκέλειας και Βασιλικού. Όπως αναφέρθηκε, καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες από την ΑΗΚ ώστε να τεθεί σε διαθεσιμότητα μία επιπρόσθετη μονάδα στη Δεκέλεια, χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί δυνατό.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ υποχώρηση του καύσωνα, με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται από την Παρασκευή.

Η μέγιστη ζήτηση για την Πέμπτη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.350 μεγαβάτ κατά τις μεσημβρινές ώρες και στα 1.100 μεγαβάτ το βράδυ, ενώ τα δεδομένα για τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Ο ΔΣΜΚ απηύθυνε έκκληση προς το κοινό για λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες της βραδινής αιχμής, από τις 18.00 έως τις 22.00.

«Ο ΔΣΜΚ θα διαχειριστεί την κατάσταση με γνώμονα την πρώτιστη προτεραιότητά του, η οποία είναι η ασφαλής λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.