«Λουκέτο» στο υποστατικό μετά τη μαζική δηλητηρίαση σε γάμο: Εξετάζουν και δεύτερο παρόμοιο περιστατικό, ανοικτό το ενδεχόμενο σαλμονέλας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, για το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, που σημειώθηκε μετά από γαμήλια δεξίωση η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, στη Λεμεσό, με καλεσμένους από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία του συμβάντος.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηροδότου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα ως προς το παθογόνο ή την τοξίνη που προκάλεσε τα συμπτώματα στους επηρεαζόμενους.

«Περιμένω τις εργαστηριακές αναλύσεις των τροφίμων για να μπορώ να πω αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε το τάδε μικρόβιο», είπε.

Στο μικροσκόπιο τρόφιμα και χρόνος εμφάνισης συμπτωμάτων

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις για συγκεκριμένα τρόφιμα ή διαδικασίες παρασκευής που συνδέονται με το περιστατικό, ο κ. Ηροδότου εξήγησε ότι η διερεύνηση βασίζεται σε συνεντεύξεις με δεκάδες άτομα που νόσησαν, καθώς και με πρόσωπα που παρευρέθηκαν στη δεξίωση, αλλά δεν παρουσίασαν συμπτώματα.

Όπως ανέφερε, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία για τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν, καθώς και για τον χρόνο εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων, ώστε να εντοπιστούν πιθανά πρότυπα, που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροοργανισμού.

«Αν τα συμπτώματα παρουσιάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε το μυαλό μας πάει σε συγκεκριμένο μικρόβιο που παράγει τοξίνες. Αν παρουσιάστηκαν μετά από μία ή δύο ημέρες, τότε το μυαλό μας πάει σε άλλο μικρόβιο που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις θα συσχετιστούν με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των τροφίμων, αλλά και με πιθανές εργαστηριακές εξετάσεις ατόμων που ασθένησαν.

«Όταν όλα αυτά τα αναλύσουμε μεταξύ τους τότε θα έχουμε και ασφαλή συμπεράσματα», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα.

Ο κ. Ηροδότου διευκρίνισε ότι το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με βακτήριο που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση ή με βακτήριο το οποίο παράγει τοξίνες.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει κοινή πηγή μόλυνσης μεταξύ των επηρεαζόμενων ατόμων από Λεμεσό και Πάφο, απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ότι «ναι, συνδέονται».

Εξετάζεται και δεύτερο παρόμοιο περιστατικό

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διερευνούν πληροφορίες για παρόμοιο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα.

«Ακούσαμε ότι υπήρχε παρόμοιο περιστατικό και το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν είχαμε ενημέρωση. Τώρα που μιλήσαμε στα ΜΜΕ, κάποιοι ανέφεραν ότι είχαν επικοινωνήσει με τα επαρχιακά μας γραφεία την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θα πρέπει να εξεταστεί και εκείνο το περιστατικό», ανέφερε.

Αναστολή λειτουργίας του υποστατικού

Όσον αφορά τους ελέγχους στο συγκεκριμένο υποστατικό, ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις για θέματα υγιεινής και ότι λήφθηκαν άμεσα μέτρα.

«Αναστάλθηκε η λειτουργία του συγκεκριμένου ύποπτου υποστατικού. Η νομοθεσία μας επιτρέπει να το αναστέλλουμε ανά τετραήμερο μέχρι να πειστούμε ως υπηρεσία ότι έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος», είπε.

Πιθανότητα νέων περιστατικών και οδηγίες στους παρευρισκόμενους

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων κρουσμάτων, ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Μπορεί να υπάρχει μέχρι και μετά τις 72 ώρες. Αν είναι σαλμονέλα μπορεί να εμφανιστούν και αργότερα τα συμπτώματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δόθηκαν οδηγίες σε όσους συμμετείχαν στις συνεντεύξεις να απευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο νοσηλευτήριο εάν παρουσιάσουν οποιαδήποτε συμπτώματα.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διερεύνησης, ο κ. Ηροδότου δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αναμένονται πιθανότατα αύριο, οπότε και θα μπορούν να δοθούν περισσότερες απαντήσεις.

Ανοικτό το ενδεχόμενο σαλμονέλας

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο το περιστατικό να οφείλεται σε σαλμονέλα, σημείωσε ότι αυτό παραμένει ένα από τα πιθανά σενάρια.

«Ενδεχομένως να είναι σαλμονέλα ή και κάποιο άλλο μικρόβιο, αλλά ασφαλή συμπεράσματα θα έχουμε μόλις λάβουμε τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους», κατέληξε.

ΚΥΠΕ