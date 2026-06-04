Η κάλπη μίλησε: Ποιο ήταν το μήνυμα;

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και το εργαστήρι DigiPols σας προσκαλούν σε μια διαδραστική συζήτηση για τις βουλευτικές εκλογές που πέρασαν. Τώρα που καταλάγιασε η σκόνη και έχουμε όλα τα δεδομένα στα χέρια μας, συζητάμε νηφάλια για τις αλλαγές που επήλθαν, τις υποθέσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν και την επόμενη μέρα για το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία στην Κύπρο.

Συμμετέχουν:η Βίκυ Τρίγκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ο Γιώργος Βενιζέλος, Λέκτορας, ο Νίκανδρος Ιωαννίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ο Χρήστος Μιχάλαρος, δημοσιογράφος στο Σίγμα.

Συντονίζει η Νίκη Λαού, δημοσιογράφος στον Πολίτη.

📅 Τρίτη 9/6/2026

🕰️ 18:30

📍 Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

🍸 Θα ακολουθήσει δεξίωση

✍🏻 Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, όμως παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή.