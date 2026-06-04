Νοσηλεύτρια δεν αποστείρωσε χειρουργικά εργαλεία και απολύθηκε – Το Εφετείο «σφράγισε» την απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Το Εφετείο με απόφασή του ημερομηνίας 29 Μαΐου 2026 επικύρωσε απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είχε κρίνει νόμιμη την απόλυση νοσηλεύτριας, καταλήγοντας ότι ο τερματισμός της απασχόλησής της ήταν δικαιολογημένος και ότι δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα ακρόασης της πριν από την απόλυσή της.

Η υπόθεση αφορούσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε νοσοκομείο στη Λευκωσία και είχε παραδεχθεί ότι τον Οκτώβριο του 2014 παρέλειψε να αποστειρώσει χειρουργικά εργαλεία, αποδίδοντας το περιστατικό σε αβλεψία. Παρ’ όλα αυτά, προσέφυγε στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ζητώντας αποζημιώσεις από τον πρώην εργοδότη της, υποστηρίζοντας παράνομο τερματισμό της απασχόλησής της.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε τις αξιώσεις της, κρίνοντας ότι ο εργοδότης ενήργησε εντός των εύλογων αντιδράσεων ενός λογικού εργοδότη και ότι η απόλυσή της ήταν δικαιολογημένη. Ακολούθως, η εργαζόμενη διεκδίκησε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης, θεωρώντας την λανθασμένη.

Όπως ανέφερε το Εφετείο στην απόφασή του, η συγκεκριμένη παράλειψη «μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια νοσηλευόμενων», ενώ υπενθύμισε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε ήδη κρίνει πως η εργοδότρια εταιρεία ενήργησε εύλογα κατά τον τερματισμό της απασχόλησης.

Απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί παραβίασης του δικαιώματος ακρόασης, το Εφετείο ανέφερε ότι η εφεσείουσα είχε τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, καθώς είχε ακουστεί και τοποθετηθεί, καταλήγοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος ακρόασης πριν την απόλυσή της.

Παράλληλα, το Δικαστήριο σημείωσε ότι της είχαν τεθεί υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την παράλειψη αποστείρωσης υλικών και ότι η ίδια την είχε αποδεχθεί, προσθέτοντας ότι η θέση της δεν περιείχε αμφισβήτηση που να δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση.

Αναφορικά με την αναλογικότητα της ποινής, το Εφετείο συμφώνησε με την πρωτόδικη κρίση ότι η απόλυση ήταν «σκληρή, όχι όμως δυσανάλογη του σφάλματος», λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης της.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας ότι η απόλυση ήταν δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ