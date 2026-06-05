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Στις τρεις ανήλθαν οι συλλήψεις για τον εμπρησμό σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθη χθες, δυνάμει δικαστικού εντάλματος 44χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα εμπρησμού  και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Τα εν λόγω αδικήματα, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπράχθηκαν στη Λεμεσό στις 01/06/2026. Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε, στις 2.50π.μ σε πρακτορείο στοιχημάτων, ιδιοκτησίας 40χρονου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε τις προηγούμενες μέρες στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων για διευκόλυνση των ανακρίσεων, τα οποία τελούν υπό οκταήμερη κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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