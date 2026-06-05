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Τους υποσχέθηκαν μεγάλα κέρδη και τους άδειασαν τους λογαριασμούς - Πώς δύο Κύπριοι έχασαν συνολικά 75 χιλιάδες ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην πρώτη περίπτωση, θύμα είναι άνδρας 72 ετών από τη Λευκωσία. Όπως κατήγγειλε, εκδήλωσε ενδιαφέρον για διαδικτυακή διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως οικονομικός σύμβουλος εταιρείας.

Δύο νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η Αστυνομία, με τα θύματα να χάνουν συνολικά σχεδόν €75.000, αφού πείστηκαν να παραχωρήσουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους λογαριασμούς τους σε άγνωστα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, καθώς οι δράστες εμφανίστηκαν ως οικονομικοί σύμβουλοι ή εκπρόσωποι επενδυτικών πλατφορμών, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Στην πρώτη περίπτωση, θύμα είναι άνδρας 72 ετών από τη Λευκωσία. Όπως κατήγγειλε, εκδήλωσε ενδιαφέρον για διαδικτυακή διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως οικονομικός σύμβουλος εταιρείας.

Ο 72χρονος πείστηκε να εγκαταστήσει ειδική εφαρμογή στον υπολογιστή του, μέσω της οποίας ο άγνωστος απέκτησε απομακρυσμένη πρόσβαση στις τραπεζικές του συναλλαγές. Αρχικά μεταφέρθηκε ποσό €250 σε λογαριασμό του εξωτερικού, το οποίο αργότερα του επιστράφηκε ως δήθεν κέρδος, ενισχύοντας την αξιοπιστία της επένδυσης.

Ακολούθησαν ακόμη τρεις μεταφορές χρημάτων ύψους €1.000, €7.500 και €40.000. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν συγγενικό πρόσωπο του 72χρονου διερεύνησε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι η επενδυτική πλατφόρμα ήταν εικονική. Οι συνολικές απώλειες ανέρχονται στις €48.500.

Παρόμοιο ήταν το σενάριο και στη δεύτερη υπόθεση, με θύμα άνδρα 39 ετών από την Πάφο.

Ο παραπονούμενος εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που παρουσιαζόταν ως πλατφόρμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και επικοινώνησε με τους διαχειριστές της. Στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι εκπροσωπούσε την εταιρεία.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της, απέστειλε κρυπτονομίσματα αξίας €12.448 σε συγκεκριμένο ψηφιακό πορτοφόλι, ενώ της παραχώρησε και απομακρυσμένη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Όταν επιχείρησε να εισπράξει τα υποτιθέμενα κέρδη του, ενημερώθηκε ότι έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπρόσθετα ποσά για δήθεν έξοδα και χρεώσεις. Παρά τις καταβολές που πραγματοποίησε, οι απαιτήσεις για νέα χρήματα συνεχίστηκαν, γεγονός που τον οδήγησε να αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Οι συνολικές απώλειές του ανέρχονται σε περίπου €26.400.

Οι δύο υποθέσεις διερευνώνται από τον Κλάδο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, η οποία επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται γρήγορα και υψηλά κέρδη, καθώς και να μην παραχωρεί σε τρίτους πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ηλεκτρονικές συσκευές.

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