Κωνσταντίνος Καραγιώργης: Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα, στον αέρα η επέκταση του e-Καλάθι [ηχητικό]

Μικρές αυξήσεις άρχισαν να καταγράφονται εκ νέου στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, μετά τη σημαντική υποχώρηση που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Καραγιώργη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, ανέφερε ότι η προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή είχε οδηγήσει σε μειώσεις, ιδιαίτερα στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, ωστόσο, η νέα επιδείνωση του γεωπολιτικού κλίματος και η άνοδος των τιμών στα διυλιστήρια δημιουργούν, όπως είπε, λιγότερο θετικές προοπτικές. Ο κ. Καραγιώργης αναγνώρισε ότι οι διεθνείς μειώσεις αποτυπώθηκαν στην κυπριακή αγορά με καθυστέρηση, σημειώνοντας ότι απαιτούνται μερικές ημέρες μέχρι να περάσουν στις λιανικές τιμές. Υποστήριξε παράλληλα ότι, στα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στη διεύθυνση της Υπηρεσίας, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δημιουργούν υπόνοιες αισχροκέρδειας στον τομέα των καυσίμων.

Όσον αφορά την ακρίβεια και στην έρευνα της Υπηρεσίας σε τέσσερις διαφορετικές αλυσίδες υπεραγορών, εξήγησε πως για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο καλάθια με 60 βασικά προϊόντα, ένα με τις φθηνότερες και ένα με τις ακριβότερες επιλογές. Η διαφορά στο συνολικό κόστος κυμάνθηκε από 45 έως 66 ευρώ.

Ο κ. Καραγιώργης τόνισε ότι στόχος δεν ήταν να υποδειχθεί στους πολίτες να αγοράζουν πάντοτε το φθηνότερο προϊόν, αλλά να αναδειχθεί ότι η σύγκριση τιμών μπορεί να προσφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση σε νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Επισήμανε ακόμη ότι αρκετά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από τις ίδιες μονάδες που προμηθεύουν και επώνυμες μάρκες, αλλά διατίθενται με διαφορετική συσκευασία και χαμηλότερη τιμή. Κατά την Υπηρεσία, οι εναλλακτικές αυτές ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά τροφίμων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελούν βασική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας. Ο κ. Καραγιώργης απάντησε ότι η Υπηρεσία αξιολογεί τη λειτουργία του εργαλείου και μελετά την επέκτασή του, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ακούστε την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Καραγιώργη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 21-07-2026