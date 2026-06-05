Κατάδικος πίσω από τον εμπρησμό πρακτορείου στοιχημάτων στη Λεμεσό – Διατάχθηκε η 5ήμερη κράτησή του

Διάταγμα κράτησης για περίοδο πέντε ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 44χρονου κατάδικου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με υπόθεση εμπρησμού πρακτορείου στοιχημάτων, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου.

Ο ύποπτος φέρεται να κατονομάστηκε από έναν από τους δυο 20χρονους, που τελούν ήδη υπό 8ήμερη κράτηση για την ίδια υπόθεση, ως το πρόσωπο που έδωσε οδηγίες, μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, τόσο για τον εμπρησμό του πρακτορείου στοιχημάτων, όσο και καταστήματος πώλησης αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, διερευνάται κατά πόσο ο 44χρονος εμπλέκεται σε άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την πενθήμερη κράτηση του υπόπτου, ο οποίος οδηγήθηκε πίσω στις Κεντρικές Φυλακές.

Πηγή: ΚΥΠΕ