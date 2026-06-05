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Χειροπέδες σε 34χρονο στην Αμμόχωστο: Παρέλαβε πακέτο με κοκαΐνη από το ταχυδρομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συγκεκριμένα, κατόπιν συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν σήμερα επιχείρηση σε περιοχή στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, για αυτόφωρα αδικήματα, αφού πακέτο το οποίο ο ίδιος αμέσως προηγουμένως παρέλαβε από ταχυδρομείο, περιείχε την ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 198 γραμμαρίων.

Στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης, μεικτού βάρους 198 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη άντρα ηλικίας 34 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών, προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ.

Συγκεκριμένα, κατόπιν συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν σήμερα επιχείρηση σε περιοχή στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, για αυτόφωρα αδικήματα, αφού πακέτο το οποίο ο ίδιος αμέσως προηγουμένως παρέλαβε από ταχυδρομείο, περιείχε την ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 198 γραμμαρίων.

Ο 34χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, και παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου).

 

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