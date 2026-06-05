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«Ξεπουλά τη δημόσια περιουσία» - Αντιδράσεις στα κατεχόμενα για τις εισηγήσεις Αρικλί περί ιδιωτικοποιήσεων λιμανιών, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα η ομοσπονδία ελεύθερων εργατικών συνδικάτων (Hür-İş) δια του Αντιπροέδρου της, Αλί Γιελτεκίν, είπε ότι οι δηλώσεις Αρικλί συνιστούν αδιαφορία για «δημόσια» περιουσία και επιτρέπουν "κρατικά" έσοδα και στρατηγικά σημαντικά ιδρύματα να πέσουν στα χέρια ξένων.

Τις αντιδράσεις συντεχνιών στα κατεχόμενα προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του «υπουργού μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, πως πρέπει να προχωρήσουν στην "ιδιωτικοποίηση" των λιμανιών, των τηλεπικοινωνιών και της «αρχής ηλεκτρισμού», φέροντας ως επιτυχημένο παράδειγμα την διαχείριση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα η ομοσπονδία ελεύθερων εργατικών συνδικάτων (Hür-İş) δια του Αντιπροέδρου της, Αλί Γιελτεκίν, είπε ότι οι δηλώσεις Αρικλί συνιστούν αδιαφορία για «δημόσια» περιουσία και επιτρέπουν "κρατικά" έσοδα και στρατηγικά σημαντικά ιδρύματα να πέσουν στα χέρια ξένων.

Είπε, επίσης πως " η υπεράσπιση της ιδιωτικοποίησης ισοδυναμεί με την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων του λαού μας σε ξένες εταιρείες και την παραίτηση από τα έσοδα και τα στρατηγικά μας δικαιώματα».

Υπενθύμισε δε ότι τα χρέη της εταιρείας εκμετάλλευσης του παράνομου αεροδρομίου στην Τύμπου  διαγράφηκαν και οι απαιτήσεις του ψευδοκράτους ύψους περίπου 1,5 δις ΤΛ από αυτήν δεν εισπράχθηκαν.

Ανέφερε επίσης ότι περίπου 180 μέλη της τ/κ ένωσης λιμενεργατών (Liman-Sen) που εργάζονται στα παράνομα λιμάνια Αμμοχώστου και Κερύνειας εξακολουθούν να διέπονται από διατάγματα που έληξαν τον Απρίλιο και η συλλογική σύμβαση εργασίας αγνοήθηκε από τον κ. Αρικλί.

Ο Εντίζ Κανατλί, Πρόεδρος της συντεχνίας τ/κ τελωνειακών (Güç-Sen) τόνισε τη σημασία των λιμανιών για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, το εξωτερικό εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, χαρακτηρίζοντας την ιδιωτικοποίηση ως μια «προσωρινή και κοντόφθαλμη προσέγγιση».

Τα λιμάνια "είναι δημόσια περιουσία", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ένα αυτόνομο μοντέλο «δημόσιας επιχείρησης» θα μπορούσε τόσο να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα όσο και να προστατεύσει το δημόσιο όφελος.

«Η έλλειψη κατάλληλων επενδύσεων στο λιμάνι Αμμοχώστου για τέσσερα χρόνια είναι προϊόν μιας ανεπιτυχούς και χωρίς όραμα κυβέρνησης», ανέφερε. Επέκρινε δε τον Ερχάν Αρικλί ότι θέλει να "ιδιωτικοποιήσει" το λιμάνι Αμοχώστου και να αποκομίσει οικονομικά και πολιτικά οφέλη από αυτό.

ΚΥΠΕ

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