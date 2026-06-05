Με drones η καταγραφή της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι την περίοδο από τη Δευτέρα, 08/06/2026, μέχρι και την Πέμπτη, 18/06/2026, μεταξύ των ωρών 09:30-17:00, θα εκτελούνται επιχειρησιακές πτήσεις Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΜΕΑ-Drone), για σκοπούς συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας, κατά μήκος επιλεγμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων Α1 (από τον κόμβο Αγ. Βαρβάρας/Νήσου-Β1 μέχρι τον κόμβο Σιάς), Α2 (από τον κόμβο Αγ. Βαρβάρας/Νήσου-Β1 μέχρι τον κόμβο Ριζοελιάς) και Α3 (από τον κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο Λιβαδιών) στη Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με το Τμήμα, θα εκτελείται πτήση ΜΕΑ παράλληλα του αυτοκινητοδρόμου στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, πάνω από το πρανές και εκτός της κύριας λωρίδας κυκλοφορίας. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα τύχουν επεξεργασίας για τη διασφάλιση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για όποια τυχόν ταλαιπωρία προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, καταλήγει η ανακοίνωση.