Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι την Τρίτη: Πότε και πού αναμένονται χαλάζι και μπόρες - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν πρόσκαιρα την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα παράλια τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα μέτριοι και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά, είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.