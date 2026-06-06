ΒΙΝΤΕΟ: Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά, αλλά γίνεται το αδιαχώρητο στις παραλίες - Ο καιρός την Κυριακή

Μπορεί το Τμήμα Μετεωρολογίας να προβλέπει μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Τι κι αν κατά χιλιάδες οι Κύπριοι μετέβησαν στις παραλίες την ώρα που ο ήλιος καίει; Εντελώς διαφορετικό είναι το σκηνικό στα ορεινά, όπου συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις, ενώ σε μερικές περιοχές σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και χαλάζι.

Όσοι βρέθηκαν στα ορεινά δημοσιοποίησαν στα social media βίντεο που δείχνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό του καιρού.

Η πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες:

Αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αυξημένες όμως νεφώσεις που θα παρατηρούνται μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στο εσωτερικό μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταγίδα. Η θερμοκρασία κατά το τριήμερο θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής και θα κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.