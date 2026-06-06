Αρμενία: Συνελήφθησαν έξι υποψήφιοι της φιλορωσικής αντιπολίτευσης μία ημέρα πριν από τις εκλογές

Οι αρχές της Αρμενίας συνέλαβαν το Σάββατο έξι υποψηφίους του φιλορωσικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Ισχυρή Αρμενία (Strong Armenia), μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για τους λόγους των συλλήψεων.

Οι συλληφθέντες ανήκουν στο κόμμα του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υποκίνηση ανατροπής της κυβέρνησης. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα.

Οι σχέσεις της Αρμενίας με τη Ρωσία, παραδοσιακό σύμμαχο της χώρας, έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας. Η Μόσχα έχει επιβάλει τις τελευταίες εβδομάδες περιορισμούς στις αρμενικές εξαγωγές, αντιδρώντας στην προσέγγιση του Ερεβάν με τη Δύση.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια Αρμένιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της Κυριακής, οι οποίες θεωρούνται επίσης κρίσιμη δοκιμασία για τις προσπάθειες του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το κόμμα Ισχυρή Αρμενία συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 6% και 11%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από το κυβερνών κόμμα Πολιτικό Συμβόλαιο του Πασινιάν, το οποίο προηγείται με ποσοστά από 24% έως 32%.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αρμενία έχουν εκφράσει ανησυχίες για εκστρατείες παραπληροφόρησης που, όπως υποστηρίζουν, υποστηρίζονται από τη Ρωσία ενόψει των εκλογών. Η Μόσχα απορρίπτει σταθερά ανάλογες κατηγορίες περί παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών.

Το κρατικό πρακτορείο Armenpress μετέδωσε ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη ποινικών διαδικασιών σε βάρος των έξι υποψηφίων, χωρίς να διευκρινίσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η πίεση προς το κόμμα Ισχυρή Αρμενία έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε προσφυγή άλλου αντιπολιτευόμενου σχηματισμού που ζητούσε τον αποκλεισμό του από τις εκλογές, επικαλούμενη καταγγελίες για εξαγορά ψήφων και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Το κόμμα απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας μέσω εκπροσώπου του ότι είναι «έτοιμο για όλα τα σενάρια» ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr