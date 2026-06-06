«Βουτιά» στην τηλεθέαση της Eurovision 2026 - 35 εκατομμυρία τηλεθεατές γύρισαν την πλάτη μετά το μποϊκοτάζ για το Ισραήλ

Η Eurovision προσήλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, 35 εκατομμύρια λιγότερους σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά, μετά το μποϊκοτάζ πέντε χώρων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν σήμερα οι διοργανωτές.

"Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027", δήλωσε ο διευθυντής του μεγάλου διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν.

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την 70ή διοργάνωση. Οι τρεις τελευταίες χώρες αρνήθηκαν ακόμη και να παρουσιάσουν σε απευθείας μετάδοση τη μεγαλύτερη μουσική τηλεοπτική εκδήλωση, με νικήτρια για πρώτη φορά τη Βουλγαρία με το χορευτικό κομμάτι "Bangaranga" της Ντάρα.

Το Ισραήλ πήρε τη δεύτερη θέση.

Το κοινό της Eurovision 2026 μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της μεγαλύτερης συμμαχίας δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων παγκοσμίως, η οποία διοργανώνει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό τραγουδιού που διεξάγεται από το 1956.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ