Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Media

«Βουτιά» στην τηλεθέαση της Eurovision 2026 - 35 εκατομμυρία τηλεθεατές γύρισαν την πλάτη μετά το μποϊκοτάζ για το Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στα 131 εκατομμύρια οι τηλεθεατές της 70ής διοργάνωσης – Ολλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία γύρισαν την πλάτη στον θεσμό, όπου θριάμβευσε για πρώτη φορά η Βουλγαρία με το «Bangaranga».

Η Eurovision προσήλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, 35 εκατομμύρια λιγότερους σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά, μετά το μποϊκοτάζ πέντε χώρων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν σήμερα οι διοργανωτές.

"Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027", δήλωσε ο διευθυντής του μεγάλου διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν.

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την 70ή διοργάνωση. Οι τρεις τελευταίες χώρες αρνήθηκαν ακόμη και να παρουσιάσουν σε απευθείας μετάδοση τη μεγαλύτερη μουσική τηλεοπτική εκδήλωση, με νικήτρια για πρώτη φορά τη Βουλγαρία με το χορευτικό κομμάτι "Bangaranga" της Ντάρα.

Το Ισραήλ πήρε τη δεύτερη θέση.

Το κοινό της Eurovision 2026 μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της μεγαλύτερης συμμαχίας δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων παγκοσμίως, η οποία διοργανώνει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό τραγουδιού που διεξάγεται από το 1956.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΑυστρίαΙσλανδίαΙρλανδίαΙΣΠΑΝΙΑΣΛΟΒΕΝΙΑEUROVISION 2026ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα