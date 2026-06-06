Ουνάλ Ουστέλ: Κήρυξε την έναρξη της «προεκλογικής» εκστρατείας στα κατεχόμενα με «σημαία» τα δύο κράτη

Το σύνθημα για τις «βουλευτικές εκλογές» έδωσε ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ στο τέλος της ομιλίας του στο καταστατικό συνέδριο του κόμματός του σήμερα, λέγοντας ότι έχουν ξεκινήσει επίσημα την «προεκλογική» τους εκστρατεία.

Οι κομματικές οργανώσεις, οι «βουλευτές», οι «δήμαρχοι», τα γυναικεία και νεανικά παραρτήματα βρίσκονται ήδη έξω κι εργάζονται, πρόσθεσε αναφέροντας ότι έρχονται «τοπικές και γενικές εκλογές», χωρίς όμως ν’ αναφερθεί σε ημερομηνίες. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, ν’ ανέλθουμε στην εξουσία», είπε.

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, αφιερώνοντας ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του στο Κυπριακό, ο Ουνάλ Ουστέλ υποστήριξε ότι η πραγματικότητα των δύο κρατών στο νησί υπάρχει. «Η λύση είναι σαφής. Το όνομα της λύσης είναι δύο κράτη». Οποιαδήποτε άλλα μοντέλα λύσης δεν έχουν αποδώσει αποτελέσματα για μισό αιώνα, πρόσθεσε.

Υποστήριξε επίσης ότι επί της «διακυβέρνησής» τους, οι σχέσεις με την «μητέρα πατρίδα Τουρκία», έχουν ενδυναμωθεί περαιτέρω και πολλά έργα έχουν υλοποιηθεί χάρη στα «πρωτόκολλα οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας».

Ευχαρίστησε επίσης τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ για την υποστήριξή τους προς τον τουρκοκυπριακό «λαό».

Αναφερόμενος στο «κυβερνητικό» έργο είπε ότι έχουν υλοποιήσει σημαντικά έργα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών, της ενέργειας και της νεολαίας.

Απαρίθμησε έργα που έκαναν, όπως σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, νέο παράνομο αεροδρόμιο κ.λπ.

Προχώρησαν στην μεταρρύθμιση της «τοπικής αυτοδιοίκησης» και στήριξαν τον «λαό» - όπως είπε στην πανδημία και την κρίση που προκάλεσαν οι πόλεμοι.

Οι καταστατικές αλλαγές

Ανακοίνωση του ΚΕΕ αναφέρει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό έχουν ως στόχο τη συμμόρφωση με τον πρόσφατο «νόμο περί πολιτικών κομμάτων», δεν συνιστούν θεμελιώδεις αλλαγές αλλά τεχνικές προσαρμογές.

Η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί αναφέρει ότι μεταξύ των αλλαγών προβλεπόταν διαφοροποίηση ορισμένων άρθρων που αφορούν το Κυπριακό, με εκφράσεις όπως «διεθνές ισότιμο καθεστώς» κ.λπ. Επικαλούμενη το προσχέδιο που εξασφάλισε γράφει ότι η φράση «να εργαστούμε με ένα όραμα που δίνει ταυτόχρονα προτεραιότητα τόσο στην ενσωμάτωση του τουρκοκυπριακού λαού στη διεθνή κοινότητα όσο και στην εθνική του ασφάλεια στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς συμφωνίας» τους στόχους του ΚΕΕ αφαιρείται και αντικαθίσταται με τη φράση: «Προκειμένου η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να πάρει τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή, ο τουρκοκυπριακός λαός θα εργαστεί με ένα όραμα που δίνει ταυτόχρονα προτεραιότητα τόσο στη διεθνή ισότητα όσο και στην εθνική ασφάλεια». Προτείνεται να προστεθεί η φράση «να εργαστούμε με ένα όραμα που δίνει ταυτόχρονα προτεραιότητα τόσο στην ενσωμάτωση στην κοινωνία όσο και στην εθνική ασφάλεια».

Για την επίλυση του Κυπριακού, αναφέρεται, υπάρχει επίσης τροποποίηση και αντί της υφιστάμενης φράσης «Να θεωρήσουμε καθήκον να υποστηρίξουμε μια συμφωνία για την επίλυση του Κυπριακού, βασισμένη στην αρχή ότι η κυριαρχία πηγάζει από τους δύο λαούς, βασισμένη στην πολιτική και κυρίαρχη ισότητα, ένα σύστημα δύο ζωνών, με τη συνέχιση της αποτελεσματικής και πραγματικής εγγύησης της μητέρας πατρίδας Δημοκρατίας της Τουρκίας, και να αποδεχτούμε αυτή τη συμφωνία ως πρωτογενή νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προτάθηκε το εξής: «Να θεωρήσουμε καθήκον να υποστηρίξουμε μια συμφωνία για την επίλυση του Κυπριακού και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με γόνιμο τρόπο, αποδεχόμενοι την κυρίαρχη ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού, η οποία είναι κεκτημένο δικαίωμα, και το διεθνώς ισότιμο καθεστώς του με βάση την κυρίαρχη ισότητα, και να συνεχίσουμε την αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της μητέρας πατρίδας Δημοκρατίας της Τουρκίας σε αυτά τα θεμέλια».

Σύμφωνα πάντα με την Κίπρις ποστασί στο προσχέδιο προβλεπόταν επίσης προσθήκη δύο νέων ρητρών στις θεμελιώδεις αρχές του ΚΕΕ. Η πρώτη πως με βάση το γεγονός ότι η αποτελεσματική και έμπρακτη εγγύηση της Τουρκίας είναι η κόκκινη γραμμή τους, «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την μητέρα πατρίδα μας, την Τουρκία, όπως σε κάθε στάδιο του αγώνα μας για ύπαρξη και ελευθερία, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να διατηρήσουμε το Κράτος μας ζωντανό, να ζήσουμε με ασφάλεια, να ξεπεράσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα και να αναπτύξουμε τις προσπάθειές μας».

Η δεύτερη προτεινόμενη τροπολογία αφορά την προσθήκη της φράσης: «Θεωρούμε απαραίτητο στόχο την περαιτέρω προώθηση των αδελφικών μας σχέσεων με την Τουρκία στη βάση της αμοιβαίας αγάπης και σεβασμού και θεωρούμε καθήκον μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ενωμένος και μιλάει με μία φωνή σε αυτό το ζωτικό ζήτημα».

Πηγή: ΚΥΠΕ