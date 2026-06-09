Εισάκουσε τους γεωργούς το Υπουργικό: Πρόσθετη παραχώρηση 3,5 ΕΚΜ νερού - Οι περιοχές κατανομής και οι όροι

Δεκτό έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο το αίτημα των γεωργών για επιπλέον ποσότητες νερού, μετά από αναθεώρηση της πρότασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ύδατος (24 Απριλίου) για μηδενικές ποσότητες στις περιοχές, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ενιαίο Σχέδιο Νότιου Αγωγού και το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου, διότι μέρος των ποσοτήτων νερού στα φράγματα συνεχίζει να αξιοποιείται για ύδρευση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης που κατέθεσε την Τρίτη στο Υπουργικό η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, εγκρίθηκε πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση, εκ των οποίων:

2 εκατ. κ.μ. για το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου

1,5 εκατ. κ.μ. για το Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού

Προτεραιότητα στις μόνιμες καλλιέργειες

«Οι επιπρόσθετες ποσότητες θα διατεθούν αποκλειστικά σε επαγγελματίες γεωργούς, με προτεραιότητα στις μόνιμες καλλιέργειες και πάντοτε εντός των ορίων που επιτρέπει το υδατικό ισοζύγιο. Η απόφαση στηρίζεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που δόθηκαν από τον ΕΟΑ Πάφου, με τον οποίο η συνεργασία παραμένει στενή και συνεχής», σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας.

Πρόκειται για έγκριση από το Υπουργικό μίας αναθεωρημένης κατανομής των υδατικών αποθεμάτων ανά περιοχή και χρήση για το 2026, στη βάση επικαιροποιημένων υδρολογικών δεδομένων και μετά από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ύδρευσης και άρδευσης

Η απόφαση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, με προγραμματισμό τριετίας για πρώτη φορά, ώστε να διασφαλίζεται η υδατική επάρκεια και η διατήρηση ασφαλών αποθεμάτων.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στα φράγματα λόγω των βροχοπτώσεων των πρώτων μηνών του έτους, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβάλλουν συνετή και υπεύθυνη διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Για τον λόγο αυτό, η νέα κατανομή βασίζεται στο δυσμενέστερο σενάριο ως προς τις μελλοντικές υδρολογικές συνθήκες.

Με τη νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

• Ύδρευση: 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

• Άρδευση: 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

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Το πλάνο κατά της λειψυδρίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, το οποίο περιλαμβάνει:

• νέες μονάδες αφαλάτωσης,

• μείωση απωλειών στα δίκτυα,

• αξιοποίηση ανακτημένου νερού,

• δράσεις εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς.

Στόχος είναι η θωράκιση της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η διασφάλιση ότι οι υδατικοί πόροι θα καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες των πολιτών και της αγροτικής παραγωγής.