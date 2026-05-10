Τέσσερις μονάδες αφαλάτωσης για υδατική επάρκεια μέχρι το 2028

Θέμα ημερών είναι να τεθεί σε λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στον Γαρύλλη στη Λεμεσό, ενισχύοντας το σύστημα ύδρευσης με επιπλέον 10.000 κυβικά μέτρα νερού. Η μονάδα αυτή είναι η τέταρτη που τίθεται σε πλήρη λειτουργία μετά την κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, δυναμικότητας περίπου 15.000 κ.μ./ημέρα, που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2025, την κινητή μονάδα στα Πότιμα της Κισσόνεργας, δυναμικότητας 12.000 κ.μ./ημέρα, που ενσωματώθηκε τον Ιούλιο του 2025 και αυτή στο Λιμάνι Λεμεσού, δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα, που λειτούργησε τον περασμένο μήνα. Με την ένταξη της μονάδας ισραηλινών συμφερόντων στον Γαρύλλη, ο αριθμός των μονάδων αφαλάτωσης αυξάνεται σε εννέα, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθεί...