Λάρνακα: Τέσσερις συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Ανάμεσά τους δύο επιχειρηματίες γνωστοί στις Αρχές και ένας υπόδικος

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, για διερευνώμενη υπόθεση που αφορά σειρά σοβαρών ποινικών αδικημάτων τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2021 και 2024 στη Λάρνακα και την επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ένας 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, ένας 49χρονος υπόδικος που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και μία 45χρονη γυναίκα.

Ο ένας συλληφθείς είναι γνωστός στις Αρχές, όπως πληροφορείται το politis.com.cy, καθότι πρωταγωνιστησε στα επεισόδια με τη ρίψη πυροβολισμων έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, ενώ εκκρεμεί εναντίον του στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας και η υπόθεση των βασανιστηρίων που έλαβε χώρα σε καζίνο της Πυλας. Ο δεύτερος συλληφθείς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι επιχειματιας που δραστηριοποιείται στο δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας και η επιχείρηση του έγινε στόχος εμπρηστων περσι τον Δεκαπενταυγουστο

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή στέρηση ελευθερίας προσώπου, απόσπαση αγαθών και εξασφάλιση εγγράφων με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μετά τις συλλήψεις διενεργήθηκαν έρευνες σε υποστατικά, κατά τις οποίες παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια. Οι τέσσερις ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.