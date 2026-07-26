To ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών το τρέχον Ελ Νίνιο λένε επιστήμονες

Το τρέχον κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, μια φυσική διακύμανση στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας και στους ανέμους στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, αναμένεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών.

Επιπλέον, το κύμα καύσωνα που απελευθερώνεται από τον ωκεανό, σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση που προκαλείται από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, πιθανότατα θα καταστήσει το 2027 το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς και θα προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Οι διαπιστώσεις αυτές καταγράφονται σε άρθρο επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του περιοδικού Nature.

Με βάση τις προβλέψεις από μια σειρά κλιματικών μοντέλων, η κορύφωση αυτού του Ελ Νίνιο αναμένεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ με «πραγματικά εκπληκτικό» περιθώριο, λέει ο Zeke Hausfather, κλιματολόγος στο Berkeley Earth, έναν μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό στην Καλιφόρνια.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί», τονίζει, «ότι το γεγονός θα μπορούσε να συνδυαστεί με την κλιματική αλλαγή για να ωθήσει τις παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες έως το 2027 έως και 1,7°C πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού και τα μοτίβα ανέμου έχουν ενταθεί ραγδαία από τον Ιούνιο.

Στο τελευταίο της δελτίο, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) εκτίμησε τέσσερις στις πέντε πιθανότητες να αναπτυχθεί ένα «πολύ ισχυρό» περιστατικό μέχρι το τέλος του έτους, με «σχεδόν βεβαιότητα ότι οι συνθήκες που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2027».

«Αυτή τη στιγμή», προσθέτει η Michelle L'Heureux, μετεωρολόγος της NOAA και επικεφαλής της ομάδας πρόγνωσης ENSO του οργανισμού στο College Park του Μέριλαντ, «βλέπουμε όλα τα σημάδια εξαιρετικά έντονης αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας-ωκεανού σε όλο τον ισημερινό Ειρηνικό. Αυτό ενισχύει την πεποίθησή μας ότι πρόκειται να δούμε ένα από τα πιο έντονα συμβάντα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Σύμφωνα με τον Hausfather, το 2026 θα μπορούσε επίσης να είναι μια χρονιά ρεκόρ για τη ζέστη. Επιπλέον, «η ακολουθία καύσωνων, ξηρασιών, πλημμυρών και πυρκαγιών που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο», προσθέτει, «θα έχει επίσης επιπτώσεις στις οικονομίες».

«Το τρέχον φαινόμενο», καταλήγει ο Justin Mankin, ερευνητής του κλίματος στο Dartmouth College του Αννόβερου, «εκτός από το άγχος των οικοσυστημάτων και των ωκεανών και τη μείωση της καθαρής ποσότητας άνθρακα που απορροφούν από την ατμόσφαιρα, θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές απώλειες 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2032».

ΚΥΠΕ