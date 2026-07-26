Μ. Δαμιανός: Τον Ιανουάριο του 2027 οι μπαταρίες αποθήκευσης στην Κύπρο και στόχος να τερματιστούν οι περικοπές ενέργειας το καλοκαίρι του 2027

Οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 120 μεγαβάτ αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2027, καθώς έχουν ήδη υπογραφεί τα σχετικά συμβόλαια με την αρμόδια εταιρεία και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανακοίνωσε σήμερα στην Πάφο ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός.

Όπως ανέφερε, οι εγκαταστάσεις θα ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που θα προσθέσει συνολικά 125 μεγαβάτ αποθηκευμένης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Αυτό, όπως είπε, θα επιτρέψει την αξιοποίηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που σήμερα χάνεται, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται περικοπές παραγωγής κατά τη θερινή περίοδο του 2027.

Ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι σήμερα η Κύπρος διαθέτει λίγο πάνω από 1.000 μεγαβάτ συμβατικής παραγωγής, η οποία επαρκεί κατά τις ώρες της ημέρας. Ωστόσο, κατά τις πρώτες ώρες της νύχτας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη χρήση κλιματιστικών και η τουριστική κίνηση ενισχύει τη ζήτηση, η διαθέσιμη συμβατική παραγωγή δεν επαρκεί πάντοτε για να καλύψει τις ανάγκες.

Όπως σημείωσε, η αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ αποτελεί τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση από το επόμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη δοθεί όροι σύνδεσης για ακόμη 150 μεγαβάτ αποθηκευτικών συστημάτων σε ιδιώτες, τα οποία αναμένεται επίσης να ενταχθούν στο ενεργειακό μείγμα εντός του 2027. Την ίδια ώρα, προχωρά και η ΑΗΚ με τα δικά της έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 180 μεγαβάτ, εκ των οποίων μέρος των εγκαταστάσεων, συνολικής ισχύος 80 και 100 μεγαβάτ, θα είναι έτοιμο πριν από το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι το τέλος του 2027 θα έχουν ενταχθεί στο ενεργειακό σύστημα της χώρας αρκετές εκατοντάδες μεγαβάτ αποθηκευτικής ισχύος, κάτι που, θεωρητικά και με βάση τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρή μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει σημαντικά την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος. Ερωτηθείς πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση μέχρι την πλήρη λειτουργία των έργων αποθήκευσης το 2027, ο κ. Δαμιανός απάντησε ότι, σύμφωνα και με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη. Αναφερόμενος στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα, εξήγησε ότι αυτά οφείλονταν σε βλάβη σε μία από τις γεννήτριες της ΑΗΚ. Τόνισε ότι τόσο η ΑΗΚ όσο και ο Διαχειριστής καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε, με τα μέσα που διαθέτει σήμερα η χώρα, να διασφαλιστεί η επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως είπε, οι ώρες αιχμής είναι εκείνες που ακολουθούν τη δύση του ηλίου, όταν σταματά η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά και για δύο έως τρεις ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιουργείται αυξημένη πίεση στο σύστημα. Πρόσθεσε ότι, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες βλάβες, η κατάσταση θεωρείται διαχειρίσιμη.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει τόσο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας όσο και συγκεκριμένο πλάνο για την κάλυψη των αναγκών του επόμενου καλοκαιριού, καθώς και για τη διαχείριση της φετινής θερινής περιόδου.

Οι δηλώσεις του κ. Δαμιανού έγιναν μετά το πέρας του ετήσιου μνημοσύνου των καταδρομέων που έπεσαν σε όλα τα πεδία των μαχών της Κύπρου και του Κυβερνήτη του Αρματαγωγού «Λέσβος», Αντιναυάρχου Ελευθέριου Χανδρινού, το οποίο τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Κενδέα, στην Πάφο.