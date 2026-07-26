Δαμιανού: Η αδιαλλαξία της Τουρκίας παραμένει το βασικό εμπόδιο στο Κυπριακό,σταθερός στόχος η επανένωση

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού διαμήνυσε ότι η αδιαλλαξία της Τουρκίας εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για πρόοδο στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επανένωση του τόπου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του συμφωνημένου πλαισίου λύσης και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του στο ετήσιο μνημόσυνο του Αντιναυάρχου Ελευθέριου Χανδρινού και των πεσόντων καταδρομέων του 1974, που τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Κενδέα στην Πάφο προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι, παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διπλωματική δυνατότητα για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αυξημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πρόσφατο διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο καταδεικνύει τη σημασία των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στην επέτειο της τουρκικής εισβολής, ο Υπουργός τόνισε ότι οι πληγές του 1974 παραμένουν ανοικτές, καθώς συνεχίζεται η κατοχή, χιλιάδες εκτοπισμένοι στερούνται το δικαίωμα επιστροφής, ενώ οι οικογένειες των αγνοουμένων εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του απέτισε φόρο τιμής στον Αντιναύαρχο Ελευθέριο Χανδρινό, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή του να υποστηρίξει τις ελληνικές δυνάμεις από το αρματαγωγό «ΛΕΣΒΟΣ» κατά την τουρκική εισβολή αποτέλεσε πράξη εξαιρετικού θάρρους και στρατιωτικής διορατικότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιχειρήσεις στην Πάφο και προκαλώντας σύγχυση στις τουρκικές δυνάμεις.

Ο κ. Δαμιανού απέδωσε επίσης τιμή στους πεσόντες καταδρομείς του 1974, σημειώνοντας ότι η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία τους αποτελούν διαχρονική παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές και υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια διαφυλάσσονται με αγώνες, ενότητα και θυσίες.

Μιλώντας εκ μέρους των κορών του Αντιναυάρχου Ελευθέριου Χανδρινού,ο Αντώνης Στενιώτης εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη τους για το μνημόσυνο που τελείτα σε ετήσια βάση στην μνήμη των πεσόντων καταδρομέων του 1974 και για την τιμή που αποδίδεται στον πατέρα τους Αντιναύαρχο Ελευθέριο Χανδρινό.Ακολούθως αναφέρθηκε στον πατέρα τους που υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση . Η αναγνώριση της προσφοράς του, είπε, |αποτελεί για εμάς την οικογένεια ύστατη τιμή και δικαίωση» .

Μετά το πέρας του μνημοσύνου ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.