Νέα υπόθεση απειλών κι εκβιασμών σε βάρος ηλικιωμένου στην επαρχία Λάρνακας – Στο κάδρο εκ νέου η δράση εγκληματικής οργάνωσης

Νέες αποκαλύψεις σε σχέση με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας βγήκαν στην επιφάνεια έπειτα από τις τέσσερις συλλήψεις στις οποίες προχώρησε την Τετάρτη (10/6) το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, τμήματα και μονάδες της Αστυνομίας, μετά από μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας.

Ανακοινώθηκε η σύλληψη ενός 44 χρόνου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ενός 42 χρόνου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία από τη Λευκωσία, ενός 49 χρόνου υπόδικου που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές καθώς επίσης και μίας 45χρονης Ελληνοκύπριας, από την επαρχία Λάρνακας. Και οι τέσσερις συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη διάπραξη πολύ σοβαρών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στην πόλη κι επαρχία της Λάρνακας. Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με την αγοραπωλησία χωραφιού και αποκαλύφθηκε έπειτα από σχετική καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία ηλικιωμένο πρόσωπο, από τον οποίο οι συλληφθέντες φέρεται ν’ απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά με απειλές κι εκβιασμούς. Συγκεκριμένα, εναντίον των συλληφθέντων διερευνώνται αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγής, απαγωγής και στέρησης της ελευθερίας προσώπου και απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις. Περαιτέρω, το ΤΑΕ Λάρνακας ανακοίνωσε ότι εναντίον των υπόπτων διερευνώνται υποθέσεις πρόκλησης εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παρατάσεις, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίασης και απειλής βιαιοπραγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά που σχετίζονται με τους υπόπτους, απ’ όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων, που στάλθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

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Με πλούσιο παρελθόν

Όπως πληροφορούμαστε, οι δύο εκ των συλληφθέντων είναι πρόσωπα γνωστά στις Αρχές Ασφαλείας, αφού απασχόλησαν και στο πρόσφατο παρελθόν για πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ειδικά ο 49χρονος υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές ήταν «πρωταγωνιστής» σε δύο υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Η πρώτη υπόθεση αφορά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 17 περασμένου Ιανουαρίου έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας όπου έπεσαν και πυροβολισμοί, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την υπόθεση των φρικτών βασανιστηρίων που αποκαλύφθηκε σε χώρο καζίνου στην Πύλα. Η υπόθεση των επεισοδίων έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας συνδέθηκε με την παροχή προστασίας σε επιχείρηση που βρίσκεται στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και κατ’ επέκταση στο οργανωμένο έγκλημα.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης αυτής έχουν συμπεριληφθεί συνολικά πέντε πρόσωπα, με την ακροαματική διαδικασία να είναι ορισμένη στις 6 Ιουλίου, αφού σε προηγούμενη δικάσιμο όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενοχή στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο 49χρονος υπόδικος, ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο και θεωρείται από την Αστυνομία ως ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης που ζήτησε προστασία από επιχειρηματία, αντιμετωπίζει και μία επιπρόσθετη κατηγορία για ξυλοδαρμό 39χρονου από τη Βουλγαρία στην Πύλα. Σε ότι αφορά τον 44χρονο επιχειρηματία από τη Λάρνακα, αυτός είναι κατηγορούμενος (μαζί με άλλον γνωστό επιχειρηματία) σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία αφορά προσπάθεια επηρεασμού μάρτυρα που είναι παραπονούμενος στην υπόθεση των επεισοδίων της 17ης Ιανουαρίου. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 44χρονος είναι ελεύθερος με όρους. Να σημειωθεί, ότι η επιχείρησή του 44χρονου είχε βρεθεί στο στόχαστρο εμπρηστών το περασμένο καλοκαίρι. Ο δεύτερος επιχειρηματίας που συνελήφθη από τη Λευκωσία, φαίνεται πως είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία για οικονομικής φύσεως υποθέσεις.