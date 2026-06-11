Λάρνακα: Αλωνίζει η γνωστή εγκληματική ομάδα – Πλούσιο ποινικό μητρώο για βασικούς υπόπτους

Νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις σε σχέση με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην πόλη και επαρχία Λάρνακας είδαν το φως της δημοσιότητας έπειτα από τις τέσσερις συλλήψεις στις οποίες προχώρησε χθες το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, τμήματα και μονάδες της Αστυνομίας, μετά από μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθησαν ένας 44χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λάρνακα, ένας 42χρονος λογιστής από τη Λευκωσία, ένας 49χρονος υπόδικος (αραβικής καταγωγής, με κυπριακή υπηκοότητα) που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και μία 45χρονη Ελληνοκύπρια, από την επαρχία Λάρνακας. Και οι τέσσερις συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη διάπραξη πολύ σοβαρών αδικημάτων, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με την αγοραπωλησία τεμαχίου γης στην επαρχία Λάρνακας και βγήκε στην επιφάνεια έπειτα από σχετική καταγγελία που έκανε ηλικιωμένο πρόσωπο, από το οποίο οι συλληφθέντες φέρεται να απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά με απειλές κι εκβιασμούς, σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό του παραπονουμένου. Εναντίον των συλληφθέντων διερευνώνται αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγής, απαγωγής και στέρησης της ελευθερίας προσώπου και απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις. Περαιτέρω, το ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει εναντίον τους αδικήματα πρόκλησης εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίασης και απειλής βιαιοπραγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά που σχετίζονται με τους υπόπτους, απ’ όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων, τα οποία στάλθηκαν για εξετάσεις. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Πλούσιο ποινικό μητρώο

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, οι δύο εκ των συλληφθέντων είναι πρόσωπα γνωστά στις Αρχές Ασφαλείας, αφού απασχόλησαν και στο πρόσφατο παρελθόν την Αστυνομία για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ειδικά ο 49χρονος υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές ήταν εκ των πρωταγωνιστών σε δύο υποθέσεις, οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο δικαστήριο και εκκρεμούν για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Η πρώτη υπόθεση αφορά τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 17 περασμένου Ιανουαρίου πολύ κοντά από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας κατά τα οποία έπεσαν και πυροβολισμοί, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την υπόθεση των φρικτών βασανιστηρίων που αποκαλύφθηκαν σε χώρο καζίνου στην Πύλα (βρέθηκαν βίντεο στο κινητό του υπόδικου). Η υπόθεση των επεισοδίων κοντά στον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας συνδέθηκε με το οργανωμένο έγκλημα και συγκεκριμένα με την παροχή προστασίας σε επιχείρηση που βρίσκεται στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης αυτής βρίσκονται πέντε πρόσωπα, με την ακροαματική διαδικασία να είναι ορισμένη στις 6 Ιουλίου, αφού σε προηγούμενη δικάσιμο όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενοχή στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο 49χρονος υπόδικος, ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο και θεωρείται από την Αστυνομία ως ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης που ζητούσε προστασία από επιχειρηματίες, αντιμετωπίζει στο δικαστήριο και μία επιπρόσθετη κατηγορία για ξυλοδαρμό 39χρονου από τη Βουλγαρία στην Πύλα.

Του είχαν κάψει την επιχείρηση

Όσον αφορά τον 44χρονο από τη Λάρνακα, αυτός είναι κατηγορούμενος (μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο, επίσης γνωστό στις Αρχές Ασφαλείας) σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, η οποία αφορά προσπάθεια παρακώλυσης της Δικαιοσύνης και επηρεασμού μάρτυρα που είναι παραπονούμενος στην υπόθεση των επεισοδίων της 17ης Ιανουαρίου. Η υπόθεση αυτή είναι ορισμένη στις 17 Ιουνίου. Μέχρι την εκδίκασή της ο 44χρονος διατάχθηκε να παραμείνει ελεύθερος με όρους. Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση που διατηρεί ο 44χρονος είχε βρεθεί στο στόχαστρο εμπρηστών το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, κατά το ίδιο επεισόδιο οι δράστες είχαν αποπειραθεί ανεπιτυχώς να σκοτώσουν τον νυχτοφύλακα της επιχείρησης... Ο 42χρονος συλληφθείς από τη Λευκωσία φαίνεται ότι είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις πολιτογραφήσεων.

Γνωστός και ο 42χρονος

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», γνωστός θεωρείται και ο 42χρονος λογιστής και δικηγόρος από τη Λευκωσία, ο οποίος απασχόλησε έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και τις υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο του. Η φερόμενη εμπλοκή του στην παρούσα υπόθεση διασυνδέεται με τις υπηρεσίες που παρέχει σε σχέση και με την καταγγελλόμενη απάτη κατά του ηλικιωμένου.