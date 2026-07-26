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Ηλεκτρικό πρόβλημα πίσω από φωτιά σε κατοικία στο Ακάκι, εξετάζεται δεύτερη πυρκαγιά σε όχημα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κουζίνα διώροφης κατοικίας στον δρόμο Ακάκι – Μένοικο, στην επαρχία Λευκωσίας. Από την πυρκαγιά και τον καπνό προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό της κουζίνας και στη βαφή ολόκληρης της κατοικίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη νησίδα της κουζίνας και κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από την πυρκαγιά και τον καπνό υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές ο εξοπλισμός της κουζίνας και η βαφή ολόκληρης της κατοικίας.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα.

Σε άλλο περιστατικό, στις 11:29 το πρωί του Σαββάτου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ημιφορτηγό μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων στην επαρχία Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές ο χώρος της μηχανής και το εσωτερικό του οχήματος, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς είναι ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη, ενώ θα ακολουθήσει ενδελεχής διερεύνηση από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, σε συνεννόηση με την Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε συνολικά 44 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 18 αφορούσαν πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και επτά ψευδείς κλήσεις.

Την τελευταία βδομάδα η Δύναμη ανταποκρίθηκε συνολικά σε 265 περιστατικά, εκ των οποίων 55 αστικές πυρκαγιές, 32 πυρκαγιές υπαίθρου, πέντε τροχαίες συγκρούσεις, 26 διασώσεις, 109 εξυπηρετήσεις πολιτών και 38 ψευδείς κλήσεις.

ΚΥΠΕ

 

 

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