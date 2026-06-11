Ιστορική ημέρα για την Εκκλησία της Κύπρου: Χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου - Προαναγγέλλεται διαμαρτυρία υποστηρικτών του Τυχικού

Ιστορική ημέρα αποτελεί η σημερινή ημέργα για την Εκκλησία της Κύπρου η χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάζεται σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Επίκεντρο των εορτασμών αποτελεί ο πανηγυρίζων Καθεδρικός Ναός Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, όπου τελείται Αρχιερατικό Συλλείτουργο προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Στο συλλείτουργο συμμετέχουν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος, καθώς και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Η Θεία Λειτουργία άρχισε γύρω στις 07:15 το πρωί, ενώ η αναφώνηση του «Άξιος» προς τον νέο Μητροπολίτη Πάφου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 08:10 και 08:40. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιείται η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφιλεστάτου εψηφισμένου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γρηγορίου, σηματοδοτώντας την επίσημη ανάληψη των αρχιερατικών του καθηκόντων.

Την ίδια ώρα, υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού έχουν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, από τις 08:00 το πρωί.

Οι εκδηλώσεις για τη νέα σελίδα στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου συνεχίζονται το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στις 18:00 θα τελεστεί η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Τον νέο Μητροπολίτη θα συνοδεύσουν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και μέλη της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 18:00, πριν από τον πανηγυρικό εσπερινό στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, τελέστηκε η Ακολουθία του Μηνύματος επί τη Εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγορίου. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν ομιλίες και εκδηλώσεις .

Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος (Ιωαννίδης) γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1973 και μεγάλωσε στη Γαλάτα. Χειροτονήθηκε διάκονος στις 22 Ιουλίου 2007 και πρεσβύτερος στις 6 Αυγούστου του ίδιου έτους από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα.

Για τα τελευταία 19 χρόνια υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, ενώ διετέλεσε μέλος της Θρονικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας και Διαφώτισης της Μητρόπολης. Στο πλαίσιο αυτό είχε την ευθύνη για τη λειτουργία Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών, Κύκλων Αγίας Γραφής, καθώς και για τη διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, μαθητικών συνεδρίων και κατασκηνώσεων. Πέραν του λειτουργικού, ποιμαντικού και κοινωνικού έργου του, εκπροσώπησε την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος σε Συνοδικές Επιτροπές και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ως υπεύθυνος για τα αρχαία εκκλησιαστικά μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Εκκλησία της Κύπρου στον επίσημο θεολογικό διάλογο μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στον ακαδημαϊκό τομέα, ο κ. Γρηγόριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο τη Λειτουργική.

Επιπλέον, είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος Θεολογίας, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και του υπό αξιολόγηση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας. Παράλληλα, έχει την ευθύνη της Βιβλιοθήκης και του Γραφείου Ποιμαντικής Μέριμνας της Σχολής, ενώ διδάσκει Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα».

Επίσης, διδάσκει μαθήματα Λειτουργικής και Ποιμαντικής στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ιερού κλήρου που διοργανώνει η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου για λογαριασμό της Ιεράς Συνόδου. Η σημερινή ημέρα καταγράφεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την Εκκλησία της Κύπρου, καθώς συνδυάζει τον εορτασμό του Αποστόλου Βαρνάβα με τη χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για την ιστορική Μητρόπολη της Πάφου.