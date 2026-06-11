Αρχιεπισκοπή: «Η Μητρόπολη Πάφου έχει πληγωθεί τον τελευταίο χρόνο» - Πώς σχολιάζει την απόφαση του Ανώτατου για τον Τυχικό

Στη χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου είναι στραμμένο σήμερα το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Κύπρου, με τη χειροτονία να τελείται το πρωί στη Λευκωσία και την ενθρόνιση να ακολουθεί στις 6 το απόγευμα στην Πάφο. Αυτό ανέφερε ο θεολόγος και εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Γιάννης Αντωνιάδης, σε παρέμβαση του Γιάννη Αντωνιάδη στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε ότι η διαδικασία ξεκίνησε από χθες με την ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου, η οποία τελέστηκε πριν από τον πανηγυρικό εσπερινό στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

Όπως είπε, όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου εισήλθαν στο Ιερό Βήμα και υπέγραψαν πάνω στην Αγία Τράπεζα το πρακτικό εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον ιστορικό κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ενώ στη συνέχεια αναγνώστηκε το Μεγάλο Μήνυμα.

Ερωτηθείς αν ήταν παρόντα και τα μέλη της Συνόδου που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις κατά τη διαδικασία εκλογής, ο κ. Αντωνιάδης απάντησε ότι «όλοι ήταν παρόντες και όλοι υπέγραψαν την πράξη εκλογής του νέου Μητροπολίτη», προσθέτοντας ότι κανείς δεν διαφώνησε με τις διαδικασίες και ότι η προκήρυξη των εκλογών είχε αποφασιστεί ομόφωνα.

Η χειροτονία και η ενθρόνιση

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής σημείωσε ότι σήμερα, ημέρα της θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Κύπρου και εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, θα τελεστεί συλλείτουργο στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα.

Όπως εξήγησε, ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ο οποίος ανήκει στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, θα χειροτονηθεί στον τρίτο βαθμό, δηλαδή στον επισκοπικό, ενώ κατά τη διάρκεια της χειροτονίας θα ακουστεί και το «Άξιος».

Ανέφερε ακόμη ότι η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, οπότε και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

«Η Εκκλησία δεν μπορεί να παραμένει δέσμια μιας μικρής ομάδας»

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο αντιδράσεων κατά τη χειροτονία, ο κ. Αντωνιάδης δήλωσε ότι «η Εκκλησία δεν μπορεί να παραμένει δέσμια μιας μικρής ομάδας που φωνάζει» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν αναμένονται προβλήματα.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και αν υπάρξουν αντιδράσεις, η τελετή δεν πρόκειται να διακοπεί, ενώ κάλεσε όσους διαφωνούν να επιδείξουν «το ανάλογο εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα» και τον απαιτούμενο σεβασμό προς την Εκκλησία.

«Θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ενότητα»

Αναφερόμενος στον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ο κ. Αντωνιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ενότητα στην εκκλησιαστική κοινότητα της Πάφου.

Όπως είπε, ο Γρηγόριος έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες της Μητρόπολης προς όλους και ακολουθεί μια πρακτική που εφαρμόστηκε και από προηγούμενους Μητροπολίτες Πάφου.

Τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό και χαρισματικό κληρικό» και ανέφερε ότι πιστεύει πως θα καταφέρει να συνενώσει όσους έχουν απομακρυνθεί και να αποκαταστήσει το κλίμα ενότητας, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι μέχρι σήμερα επισκέψεις του στην Πάφο έγιναν θερμά δεκτές.

Τι είπε για τον Τυχικό

Σε σχέση με τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος έχει ήδη ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα και ότι ο Τυχικός παραμένει σε αργία, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί.

«Τουλάχιστον προς το παρόν δεν θεωρώ ότι η Ιερά Σύνοδος θα επανέλθει στο θέμα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη χειροτονία και την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που παραλαμβάνει ο νέος Μητροπολίτης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής δήλωσε ότι πρόκειται για «μια Μητρόπολη που έχει πληγωθεί τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των γνωστών γεγονότων» και εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί.

Οι πρώτες προτεραιότητες

Ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε ότι οι πρώτες ενέργειες του νέου Μητροπολίτη θα είναι η πραγματοποίηση ιερατικών συνάξεων, ώστε να γνωρίσει από κοντά τους περίπου 130 με 140 ιερείς της Μητρόπολης Πάφου.

Παράλληλα, είπε ότι ο Γρηγόριος θα πραγματοποιήσει περιοδείες στις ενορίες και τις κοινότητες της επαρχίας για να ενημερωθεί άμεσα για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλήρο και τους πιστούς.

Η απόφαση του Ανωτάτου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά τον Τυχικό, ο κ. Αντωνιάδης υποστήριξε ότι αυτή δεν αγγίζει την ουσία της υπόθεσης της έκπτωσής του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου.

Όπως είπε, η απόφαση αφορά αποκλειστικά διαδικαστικό ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο συγκεκριμένη προσφυγή κατατέθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση ένδικων μέσων των πολιτικών δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για εκκλησιαστικά ζητήματα, σημειώνοντας ότι το Πατριαρχείο λειτουργεί σε διαφορετικό εκκλησιαστικό και νομικό πλαίσιο.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνιάδη στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην «Πρωινή Επιθεώρηση»: