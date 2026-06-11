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Λεμεσός: Χειροπέδες σε δεύτερο αστυνομικό για την υπόθεση ξεπλύματος και οργανωμένου εγκλήματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που συνδέεται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση

Στη σύλληψη 42χρονου μέλους της Αστυνομίας προχώρησαν χθες οι Αρχές, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για υπόθεση που αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2026 στην επαρχία Λεμεσού.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα περιλαμβάνουν συνωμοσία προς ανατροπή και παρεμπόδιση της πορείας της δικαιοσύνης, επηρεασμό μάρτυρα, παρεμπόδιση και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, καθώς και απειλή.

Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.

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