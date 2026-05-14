Λεμεσός: Χειροπέδες σε αστυνομικό για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» – Δεσμεύτηκαν ποσά άνω των €420.000

Στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μετά από ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών, διενεργήθηκαν σήμερα δύο επιχειρήσεις στη Λεμεσό, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τρία πρόσωπα.

Πρόκειται για 45χρονο, μέλος της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνάται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από έρευνα που διενεργήθηκε σήμερα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ με σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €220.000, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας.

Οι άλλες δύο συλλήψεις, αφορούν 49χρονο και 50χρονη, εναντίον των οποίων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των δύο προσώπων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €200.000, στη βάση διατάγματος Δικαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνονται τέσσερα αυτοκίνητα πολυτελείας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.