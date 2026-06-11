Αφέθηκε ελεύθερος ο πυροσβέστης που συνέλαβε η «αστυνομία» του ψευδοκράτους

Ελεύθερος αφέθηκε ο Ελληνοκύπριος πυροσβέστης που συνελήφθη νωρίτερα την Πέμπτη (11/6) από αστυνομικούς του ψευδοκράτους στη νεκρή ζώνη της Πύλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατοχικές αρχές πείστηκαν από τις εξηγήσεις που δόθηκαν ότι ο πυροσβέστης εισήλθε κατά λάθος στην περιοχή του Περγάμου κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής του αποστολής και προχώρησαν στην απελευθέρωσή του.

Την απελευθέρωση του αξιωματικού επιβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κέττης, αναφέροντας ότι ο αξιωματικός συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές κατά τη διάρκεια επιθεώρησης για θέματα αποψίλωσης στα όρια της Νεκρής Ζώνης προς τις ελεύθερες περιοχές. Όπως σημείωσε, ο αξιωματικός έχει αφεθεί ελεύθερος, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο επιθεώρησης για θέματα αποψίλωσης στα όρια της Νεκρής Ζώνης προς τις ελεύθερες περιοχές, Αξιωματικός της Υπηρεσίας συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές.

Ο Αξιωματικός έχει αφεθεί ελεύθερος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το… — Andreas Kettis (@akettis) June 11, 2026

ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Εξάλλου, ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το περιστατικό, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, ανέφερε ότι σήμερα το πρωί, αξιωματικοί της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPOL) εισήλθαν «σε μια ευαίσθητη περιοχή» του οροπεδίου Πύλας, συνοδεύοντας έναν πυροσβέστη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρνακας.

«Ο πυροσβέστης συνελήφθη για λίγο από την Τουρκοκυπριακή αστυνομία», ανέφερε ο κ. Σιντίκ, σημειώνοντας ότι οι αξιωματικοί της UNPOL παρενέβησαν «άμεσα» προς την τουρκοκυπριακή πλευρά και εξασφάλισαν την άμεση απελευθέρωσή του.

Η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών εντός της νεκρής ζώνης «παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», είπε ο κ. Σιντίκ.