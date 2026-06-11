Παπαέλληνα στον ΟΗΕ: «Η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες είναι δημοκρατική επιταγή»

Την εθνική δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, κατά την 19η Σύνοδο της Διάσκεψης των Κρατών Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (COSP19), η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Στην παρέμβασή της, η κ. Παπαέλληνα υπογράμμισε τη σημασία της επετείου των 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης, χαρακτηρίζοντάς την ως «ορόσημο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να απευθύνομαι στη Σύνοδο αυτή σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, κατά την εικοστή επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες», ανέφερε.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα κατέθεσε τις εθνικές θέσεις της χώρας για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

«Η Σύμβαση παραμένει ένα ορόσημο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο των πολιτικών και των δράσεών μας», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες συνιστά ευρύτερη δημοκρατική υποχρέωση.

«Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και θεμελιώδη ευθύνη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατική επιταγή, απαραίτητη για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας, της ισότητας και της συμπερίληψης», είπε.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται διεθνώς, η κ. Παπαέλληνα επεσήμανε ότι η φετινή Σύνοδος αποτελεί ευκαιρία αποτίμησης της προόδου που έχει επιτευχθεί, αλλά και ενίσχυσης των προσπαθειών για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος ακολουθεί σταθερά την αρχή «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Όπως ανέφερε, από το 2006 η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η προσέγγιση αυτή συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και η ψήφιση νέου νόμου τον Απρίλιο του 2026, καθώς και η αναβάθμιση του σχεδιασμού και της παροχής υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες.

Η κ. Παπαέλληνα στάθηκε επίσης στη σημασία της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, τονίζοντας ότι η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

«Η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και με επίκεντρο τα δικαιώματα», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι τον περασμένο Μάιο η Κύπρος φιλοξένησε Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με αντικείμενο τα ζητήματα αναπηρίας, το οποίο λειτούργησε ως πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ πολιτικών φορέων, τεχνοκρατών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Αναφερόμενη στην κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Υφυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας για την προώθηση πολιτικών συμπερίληψης.

«Η Κύπρος όντας στο πηδάλιο του Συμβουλίου της ΕΕ, ως προεδρεύουσα χώρα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, δεσμεύεται να προωθήσει μια αυτόνομη Ένωση αξιών που δεν μένει κανείς πίσω», δήλωσε.

Καταληκτικά, απηύθυνε κάλεσμα για ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από την υιοθέτηση της Σύμβασης.

«Ας αξιοποιήσουμε τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την υιοθέτηση της Σύμβασης ως μια ανανεωμένη έκκληση για περαιτέρω δράσεις, πρωτοβουλίες και αλληλεγγύη», κατέληξε.