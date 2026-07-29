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Κατέρρευσε η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Ιρανικά χτυπήματα στην Ιορδανία - Δέκα νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Ιράκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου από πλήγματα στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου

Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ με τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Η νέα κλιμάκωση προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Η εύθραυστη ηρεμία που επικρατούσε τις τελευταίες τέσσερις ημέρες στη Μέση Ανατολή κατέρρευσε τη νύχτα, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ λίγες ώρες αργότερα αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις προχώρησαν σε κοινά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα νεκρούς.

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Πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία

Σύμφωνα με το Axios, οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους προς αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, σηματοδοτώντας την πρώτη άμεση αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά από τέσσερις ημέρες παύσης των συγκρούσεων.

Λίγο αργότερα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι πολλαπλοί βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε «απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης» εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς και οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, όπου το Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Κοινά πλήγματα στο Ιράκ από ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία

Μετά την πυραυλική επίθεση, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν στο Ιράκ.

Στόχος των επιδρομών ήταν θέσεις της Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), της πρώην συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχει πλέον ενσωματωθεί επισήμως στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χασντ ας Σάαμπι, τουλάχιστον δέκα μέλη της σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς. Η πιο φονική επίθεση καταγράφηκε στην επαρχία Νινευή, στο βόρειο Ιράκ, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Νευρικότητα στις αγορές και άνοδος του πετρελαίου

Η νέα κλιμάκωση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να καταγράφουν ισχυρή άνοδο.

Περί τις 04:55 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 4,72%, φθάνοντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 4,70%, στα 88,04 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και ενδεχόμενες επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και ΚΥΠΕ

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