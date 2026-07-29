Στην Κύπρο την Πέμπτη ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ραφαέλε Φίτο - Θα δει Χριστοδουλίδη το πρωί της Παρασκευής

Την άφιξη του Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, στην Κύπρο το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγο πριν από την έναρξη της τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως ανέφερε, θα συναντηθεί με τον κ. Φίτο το πρωί της Παρασκευής, σε μια συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις που θα ανοίξουν τον δρόμο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.