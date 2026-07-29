Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά από απεγκλωβισμό λόγω σοβαρού τροχαίου στον δρόμο Λιοπετρίου - Ξυλοφάγου

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων στήθηκε το πρωί της Τρίτης έπειτα από σοβαρή οδική σύγκρουση δύο οχημάτων στον δρόμο Λιοπετρίου – Ξυλοφάγου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 07:50, με μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου να σπεύδουν στη σκηνή με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν διασωστική εξάρτυση για τον απεγκλωβισμό δύο προσώπων από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, οι τραυματίες παραδόθηκαν σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.