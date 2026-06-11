Σύλληψη επιχειρηματιών και υπόδικου: Καταγγέλλει ότι του «έταξαν» σχέση με την 45χρονη και πως βρήκε σφαίρα έξω από το σπίτι του

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, παρουσιάστηκαν οι τέσσερις ύποπτοι (τρεις άνδρες ηλικίας 44, 42, 49 ετών και γυναίκα 45 ετών), οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και άλλων υπηρεσιών, τμημάτων και μονάδων της Αστυνομίας για διάπραξη αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στην Λάρνακα και στην επαρχία Λάρνακας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διαταγμάτων κράτησης των 3 υπόπτων, 44, 49 ετών και 45χρονης, για περίοδο 8 ημερών και του 42χρονου για περίοδο 6 ημερών.

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Οι τρεις ύποπτοι δύο άνδρες (44 και 49 ετών) αντιμετωπίζουν 14 αδικήματα, όπως "συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας ατόμου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πρόκλησης εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίασης, απειλής βιαιοπραγίας, απειλής, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας β, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς την άδεια του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες".

Ο ύποπτος 42 ετών αντιμετωπίζει 11 αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας ατόμου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πρόκλησης εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, εκβίασης, απειλής βιαιοπραγίας, απειλής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση ορίου συναλλαγών μεγάλων ποσών σε ρευστά διαθέσιμα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο η καταγγελία έγινε στις 05 Μαρτίου 2026 από τον παραπονούμενο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, την 01 Δεκεμβρίου 2021 ο παραπονούμενος, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα σε εταιρεία στην Πύλα, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία. Με την υπογραφή των συμβολαίων έκαστος των πωλητών έλαβε €250.000.

Ένα μήνα αργότερα ο δεύτερος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα μαζί με τον παραπονούμενο είχαν συνάντηση. Ο ύποπτος φέρεται να του παρουσίασε ένα άγνωστο πρόσωπο και να ισχυρίστηκε πως είχε ήδη συμφωνήσει την πώληση των δύο πιο πάνω ακινήτων, με άλλο αγοραστή, για €8.500.000 και ότι απέμενε κέρδος €250.000 που θα λάμβανε ως προμήθεια.

Ο παραπονούμενος, όπως υποστήριξε, ανησύχησε από την συμπεριφορά του άγνωστου προσώπου, επειδή γνώριζε ότι ο ύποπτος επιχειρηματίας ήταν άτομο με επιρροές σε πρόσωπα που απασχολούν την Αστυνομία. Στην πορεία ο παραπονούμενος, πείσθηκε, λόγω φόβου, όπως υποστήριξε, και έδωσε στο άγνωστο πρόσωπο το ποσό των €40.000 σε μετρητά

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, ο παραπονούμενος γνώρισε στη συνέχεια τον υπόδικο.

Κατά το έτος 2022 οι δύο από τους υπόπτους φέρονται να έπεισαν τον παραπονούμενο να γίνει συνέταιρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λάρνακα και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν το ποσό των €25.000 σε μετρητά. Στη συνέχεια, φέρονται να του απέσπασαν αλλά €24.000.

Ο παραπονούμενος περί το έτος 2020 γνώρισε την 45χρονη, η οποία φέρεται να του είπε πως ήθελε να φύγει μαζί του στην Ελλάδα. Ο επιχειρηματίας από τη Λάρνακα μαζί με τον υπόδικο κατά το έτος 2022, σύμφωνα με την καταγγελία, πληροφορήθηκαν για τη σχέση του παραπονούμενου με τη ύποπτη και φέρονται να είπαν στον παραπονούμενο πως θα διευθετήσουν να έχει ερωτική σχέση μαζί της.

Στην πορεία ο υπόδικος φέρεται να απέσπασε 22.000 ευρώ από τον παραπονούμενο δήθεν για το παιδί της ύποπτης που ήταν άρρωστο. Σε δεύτερη περίπτωση, η 3η ύποπτη μαζί με τον υπόδικο φέρονται να ζήτησαν ακόμα €22.000 δήθεν για να φύγουν μαζί στην Ελλάδα. Ακολούθως φέρονται να του απέσπασαν κι άλλα χρηματικά ποσά με απειλές. Συγκεκριμένα σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων φέρονται να απέσπασαν από τον παραπονούμενο περίπου €100.000.

Την τελευταία φορά που ο υπόδικος φέρεται να του ζητήσει να δώσει στην ύποπτη το χρηματικό ποσό των €5000 αυτός αρνήθηκε. Μια εβδομάδα μετά, άγνωστο πρόσωπο φέρεται να έριξε ένα πυροβολισμό έξω από την οικία του. Την επόμενη ημέρα εντόπισε μια σφαίρα έξω από το σπίτι του την οποία παρέδωσε στην Αστυνομία.

Εν τω μεταξύ ο παραπονούμενος, σύμφωνα με ανεξάρτητη μαρτυρία, μέχρι τον Ιούνιο του 2022 έλαβε από τον επιχειρηματία από τη Λευκωσία το συνολικό ποσό των €758.000. Στην πορεία ο επιχειρηματίας ήθελε να αλλάξει τη συμφωνία και όλοι οι υπόλοιποι ύποπτοι φέρονται να τον πίεζαν να τη δεχθεί και να τον ανάγκασαν να υπογράψει.

Ο επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, μάλιστα, φέρεται να του έδωσε επιταγές τις οποίες κράτησε στο γραφείο του ο επιχειρηματίας από τη Λάρνακα.

Λόγω της φύσεως και της σοβαρότητας της παρούσας υπόθεσης, ως επίσης του γεγονότος ότι υπολείπεται ανακριτικό έργο, αναμένεται να ληφθούν γραπτές καταθέσεις από́ άτομα από τα οποία μέχρι και σήμερα δεν λήφθηκαν, ανεξάρτητα αν η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε στις 5 Μαρτίου αφού σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος επηρεασμού μαρτυρίας καθώς επίσης και για σκοπούς αποφυγής απόκρυψης ή και καταστροφής τεκμηρίων που αναζητούνται όπως αγοραπωλητήρια έγγραφα, επιταγές, αποδείξεις πληρωμών και χρηματικά ποσά σε μετρητά.

Η Αστυνομία ζήτησε από́ το δικαστήριο την έκδοση διατάγματος κράτησης των τριών υπόπτων 44, 49 ετών και 45χρονης για περίοδο 8 ημερών με τους συνηγόρους υπεράσπισης τους να φέρουν ένσταση.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διαταγμάτων κράτησης των 3 υπόπτων για περίοδο 8 ημερών.

Η Αστυνομία ζήτησε και έλαβε από́ το δικαστήριο την έκδοση διατάγματος κράτησης του 42χρονου για περίοδο 6 ημερών.

ΚΥΠΕ